Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Whis­ky entwendet

Am Sams­tag­abend ereig­ne­te sich in einer Nor­ma-Filia­le in Bam­berg ein Laden­dieb­stahl. Ein 56-Jäh­ri­ger ent­wen­de­te hier zwei Fla­schen Whis­ky, konn­te jedoch von einem vom Geschäft ange­stell­ten Sicher­heits­dienst­mit­ar­bei­ter gestellt und der Poli­zei über­ge­ben wer­den. Der 56-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen Dieb­stahls straf­recht­lich verantworten.

Am Sams­tag­mor­gen ereig­ne­te sich gegen 10:35 Uhr ein Laden­dieb­stahl beim C&A in Bam­berg. Ein 60- Jäh­ri­ger wur­de hier vom Laden­de­tek­ti­ven beim Dieb­stahl einer Base­ball-Cap erwischt und der Poli­zei über­ge­ben. Die Beam­ten konn­ten bei dem Herrn bei der Auf­nah­me zudem Kos­me­ti­ka auf­fin­den. Es konn­te ermit­telt wer­den, dass die­se eben­falls aus einem Dieb­stahl am Sams­tag aus dem DM stam­men. Gegen den 60-Jäh­ri­gen lau­fen nun zwei Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen Ladendiebstahls.

Graf­fi­ti

Vom 21.02.2023 ab 00:00 Uhr bis zum 23.02.2023 Uhr kam es in der Guts-Muths-Stra­ße in Bam­berg zu einer Sach­be­schä­di­gung durch Graf­fi­ti. Hier besprüh­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter eine Gara­ge groß­flä­chig. Täter­hin­wei­se nimmt die Poli­zei Bam­berg-Stadt unter der Tel​.Nr. 0951/9129–210 entgegen.

Ruhe­stö­run­gen

In der Nacht von Sams­tag auf Sonn­tag wur­den zwei mas­si­ve Ruhe­stö­run­gen zur Anzei­ge gebracht.

Ein stark alko­ho­li­sier­ter 47-Jäh­ri­ge stör­te zwi­schen 03:46 Uhr und 04:25 Uhr in der Mohn­stra­ße der­art mas­siv die Nacht­ru­he der Anwoh­ner das ihn nun Ord­nungs­wid­rig­keits­ver­fah­ren wegen unzu­läs­si­gem Lärm erwartet.

Eben­so wur­de zeig­te sich gegen 02:58 Uhr in der Robert-Bosch-Stra­ße eine 40-Jäh­ri­ge Ruhe­stö­re­rin der­art unein­sich­tig, dass auch gegen sie ein Ord­nungs­wid­rig­kei­ten­ver­fah­ren ein­ge­lei­tet wurde.

Betäu­bungs­mit­tel

Am Sams­tag­abend wur­de ein 41-Jäh­ri­ge gegen 23:00 Uhr in der Nürn­ber­ger Stra­ße von einer Zivil­strei­fe kon­trol­liert. Der sicht­lich ner­vö­se Mann ver­such­te bei Anspra­che sich eines Druck­ver­schluss­tüt­chens zu ent­le­di­gen. Hier konn­ten die Beam­ten schließ­lich eine gerin­ge Men­ge Metham­phet­amin (Cry­stal) auf­fin­den und beschlag­nah­men. Der 41-Jäh­ri­ge muss sich nun wegen uner­laub­tem Besitz von Betäu­bungs­mit­teln straf­recht­lich verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Ver­kehrs­un­fäl­le

HALL­STADT. Am frü­hen Sonn­tag Mor­gen gegen 02:45 Uhr ereig­ne­te sich ein Ver­kehrs­un­fall hin­ter dem ERTL-Zen­trum auf der Brücke des Schleich­wegs in Rich­tung Hall­stadt. Auf­grund vor­herr­schen­der Glät­te rutsch­te ein 59-jäh­ri­ger Mann mit sei­nem PKW nach der Brücke gera­de­wegs in die dor­ti­ge Böschung. Hier­bei über­schlug sich sein PKW und kam auf dem Dach zum lie­gen. Der Mann kam schwer ver­letzt zur Behand­lung ins Bam­ber­ger Kli­ni­kum. Es ent­stand ein Sach­scha­den von unge­fähr 5100 Euro.

Ver­kehrs­po­li­zei­in­spek­ti­on Bamberg

Unfall­op­fer des schwe­ren Ver­kehrs­un­falls von letz­ter Woche erliegt ihren Verletzungen

A 73, Bam­berg. Über­ra­schend ver­starb am Frei­tag die zunächst schwer­ver­letz­te Auto­fah­re­rin eines Ver­kehrs­un­falls vom Mitt­woch­abend der Vor­wo­che. Wie bereits berich­tet wur­de fuhr die 66-jäh­ri­ge Fah­re­rin eines Hyun­dai aus dem Land­kreis Forch­heim auf der A73 zwi­schen Bam­berg-Ost und ‑Süd in Rich­tung Nürn­berg, als ihr plötz­lich ein öster­rei­chi­scher BMW mit sehr hohem Geschwin­dig­keits­über­schuss hin­ten auf­fuhr. Die Frau ver­lor dadurch die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug und kam nach rechts von der Fahr­bahn ab. Der Hyun­dai krach­te schließ­lich quer gegen einen Baum und blieb auf dem Dach lie­gen. Die im völ­lig zer­stör­ten Fahr­zeug ein­ge­klemm­te Frau konn­te erst durch die Feu­er­wehr aus ihrem Fahr­zeug gebor­gen wer­den. Schwer­ver­letzt kam sie mit dem Ret­tungs­dienst ins Kli­ni­kum Bam­berg, wo sie nun infol­ge ihrer schwe­ren Ver­let­zun­gen ver­starb. Der 62-jäh­ri­ge Unfall­ver­ur­sa­cher aus Öster­reich blieb unver­letzt und muss sich nun wegen des Ver­dachts der Fahr­läs­si­gen Tötung ver­ant­wor­ten. Der Gesamt­scha­den wird auf min­de­stens 25.000 Euro geschätzt.

Gestoh­le­ne E‑Bikes im Transporter

A 70, Hall­stadt, Lkr. Bam­berg. E‑Bikes wer­den mitt­ler­wei­le nicht nur ver­mehrt gekauft, son­dern im glei­chen Maße auch gestoh­len. Des­we­gen waren am Frei­tag­mit­tag die Fahn­der der Bam­ber­ger Auto­bahn­po­li­zei wenig über­rascht, als sie bei einer Kon­trol­le eines unga­ri­schen Pkw-Kom­bi vier gestoh­le­ne E‑Bikes im Lade­be­reich fest­stell­ten. Die in Nord­rhein-West­fa­len ent­wen­de­ten Räder im Wert von 10.000.- Euro wur­den sicher­ge­stellt, der 49 jäh­ri­ge unga­ri­sche Tat­ver­däch­ti­ge setz­te nach einer erken­nungs­dienst­li­chen Behand­lung und einer durch die Staats­an­walt­schaft ange­ord­ne­ten Sicher­heits­lei­stung sei­ne Fahrt Rich­tung Ungarn fort.

Fahr­bahn nass, Fuß vom Gas

A 70, Scheß­litz, Lkr. Bam­berg. Den alten Merk­spruch zur Ver­kehrs­si­cher­heit hät­te der 60 jäh­ri­ge Bam­ber­ger, der am Sams­tag­nach­mit­tag auf der A 70 bei Scheß­litz ver­un­glück­te, eigent­lich noch wis­sen müs­sen. Mit sei­nem Pkw befuhr er den Wür­gau­er Hang abwärts in Rich­tung Bam­berg, als er kurz vor Scheß­litz auf der nas­sen Fahr­bahn auf­grund sei­ner offen­sicht­lich nicht ange­pass­ten Geschwin­dig­keit ins Schleu­dern geriet. Nach dem Abkom­men von der Fahr­bahn über­schlug sich das Fahr­zeug an der Böschung. Der Fah­rer konn­te sich zwar selb­stän­dig aus sei­nem Auto­wrack befrei­en, wur­de anschlie­ßend aber leicht ver­letzt erst ein­mal ins Kran­ken­haus Scheß­litz ver­bracht. Wäh­rend des Ein­sat­zes der Ret­tungs­kräf­te inclu­si­ve der Feu­er­weh­ren Stein­feld und Grä­fen­häus­ling kam es zu kurz­fri­sti­gen Sper­run­gen. Der Gesamt­scha­den wird auf über 11.000.- Euro geschätzt.

Klein­trans­por­ter Fah­rer unter Drogeneinfluss

A 73, Strul­len­dorf, Lkr. Bam­berg. Am Frei­tag­mit­tag kon­trol­lier­ten Beam­te der Bam­ber­ger Auto­bahn­po­li­zei auf der A 73 bei Bam­berg-Süd einen Nürn­ber­ger Klein­trans­por­ter. Beim 23 jäh­ri­gen Fah­rer stell­ten die Beam­ten Dro­gen­kon­sum fest, den der jun­ge Mann auch ein­räum­te. Nach einer Blut­ent­nah­me im Kli­ni­kum Bam­berg war die Fahrt erst ein­mal zu Ende. Ihn erwar­tet nach­träg­lich noch ein saf­ti­ges Buß­geld und ein Fahrverbot.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bayreuth-Stadt

Geld­stra­fe zah­len oder die Tage in Haft absitzen?

BAY­REUTH. Eine Bay­reu­the­rin wur­de im ver­gan­ge­nen Jahr vor dem Amts­ge­richt in Hof zu einer Geld­stra­fe ver­don­nert, da sie mit ihrem Auto mehr­fach ohne Ver­si­che­rungs­schutz gefah­ren war. Da sie die Stra­fe jedoch nicht bezahlt hat­te, stand am Sams­tag die Poli­zei vor ihrer Tür – und konn­te erneut wie­der nur mit dem Kopf schütteln.

Beim ersten Ver­such die Dame zu errei­chen, muss­te die Strei­fe der Poli­zei­in­spek­ti­on Bay­reuth-Stadt noch abdre­hen, da die Gesuch­te nicht zuhau­se war. Eini­ge Stun­den spä­ter pro­bier­ten sie es erneut, dies­mal mit Erfolg. Sie unter­brei­te­ten ihr das gericht­li­che Ange­bot: Ent­we­der jetzt zah­len oder im Strei­fen­wa­gen in Rich­tung Haft­an­stalt auf­bre­chen. Sie ent­scheid sich für erste­res, war damit aber noch nicht gänz­lich befreit.

Die fin­di­gen Beam­ten erspäh­ten, bevor sie bei der Frau klin­gel­ten, noch einen gepark­ten Ford vor dem Wohn­haus, der beim ersten Besuch noch nicht dort stand. Das Kenn­zei­chen war ent­stem­pelt und die Buch­sta­ben­fol­ge ließ auf die Initia­len der Haus­her­rin schließen.

Auf Vor­halt räum­te sie ein, wie­der mit ihrem Auto unter­wegs gewe­sen zu sein, obwohl der Wagen unver­si­chert war. Da die Bay­reu­the­rin erken­nen ließ, nichts aus ihren dama­li­gen Feh­lern gelernt zu haben, stell­ten die Ord­nungs­hü­ter ihren Fahr­zeug­schlüs­sel sicher.

Dies­mal wird die Staats­an­walt­schaft in Bay­reuth über das Ver­hal­ten der Dame urtei­len. Die Stra­fe wird aber wohl nicht nied­ri­ger ausfallen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfäl­le

Pinz­berg. Am Sams­tag­nach­mit­tag befuhr eine 18-Jäh­ri­ge mit ihrem Pkw die Kreis­stra­ße von Gos­berg in Rich­tung Pinz­berg. Als ein Tier die Fahr­bahn über­quer­te, woll­te sie die­sem aus­wei­chen, ver­lor jedoch die Kon­trol­le über ihr Fahr­zeug und kam nach links von der Fahr­bahn ab. Die Fahr­an­fän­ge­rin kam dabei mit leich­ten Ver­let­zun­gen davon, ihr Pkw muss­te abge­schleppt wer­den. Es ent­stand Sach­scha­den in Höhe von etwa 5.000.- EUR.

Dieb­stäh­le

Forch­heim. Am Sams­tag­nach­mit­tag wur­den Ange­stell­te einer Dro­ge­rie in der Haupt­stra­ße auf zwei weib­li­che Jugend­li­che auf­merk­sam. Als die­se das Geschäft ver­lie­ßen, löste die Dieb­stahls­si­che­rung aus. Durch die ver­stän­dig­ten Beam­ten konn­ten die 14- und 15-jäh­ri­gen Mäd­chen unweit des Dro­ge­rie­markts ange­trof­fen wer­den. Bei ihnen wur­de Die­bes­gut der Dro­ge­rie und eines wei­te­ren Ein­kaufs­mark­tes auf­ge­fun­den. Der Ent­wen­dungs­scha­den beläuft sich auf etwa 300.- EUR. Die Jugend­li­chen wur­den in die Hän­de ihrer Eltern über­ge­ben und müs­sen sich nun straf­recht­lich verantworten.

Son­sti­ges

Forch­heim. Am spä­ten Sams­tag­abend soll­te eine Per­so­nen­grup­pe am Bahn­hofs­platz einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den. Wäh­rend­des­sen flüch­te­te ein 18-Jäh­ri­ger von der Ört­lich­keit, um sich der Kon­trol­le zu ent­zie­hen. Er konn­te jedoch durch die ver­fol­gen­den Poli­zei­be­am­ten gestellt wer­den. Bei sei­ner Fest­hal­tung lei­ste­te er Wider­stand und ver­such­te unter ande­rem die Beam­ten zu schla­gen und zu tre­ten. Bei der anschlie­ßen­den Durch­su­chung des 18-Jäh­ri­gen konn­ten meh­re­re Behält­nis­se mit Betäu­bungs­mit­teln sowie ent­spre­chen­des Zube­hör auf­ge­fun­den wer­den. Die­se wur­den sicher­ge­stellt. Durch die Wider­stands­hand­lun­gen wur­de ein Beam­ter leicht ver­letzt. Auch der 18-Jäh­ri­ge zog sich dadurch Ver­let­zun­gen zu, die in einem Kli­ni­kum behan­delt wer­den mussten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Fahrt endet am Schaufenster

Schlech­te Erfah­rung mit den engen Gas­sen der Lich­ten­fel­ser Innen­stadt muss­te eine 78jährige Fahr­zeug­füh­re­rin am Sams­tag­abend machen. Die in Pforz­heim wohn­haf­te Dame park­te ihren Pkw in der Innen­stadt und ver­such­te anschlie­ßend über die Ring­gas­se auf die Inne­re Bam­ber­ger Stra­ße zu gelan­gen. In der Eng­stel­le fuhr sie dann gegen die Schau­fen­ster­schei­be eines dort ansäs­si­gen Geschäfts. Das Glas hielt dem Anstoß stand, es wur­de jedoch ein Scha­den von meh­re­ren hun­dert Euro ver­ur­sacht. Am Pkw wur­de die rech­te Fahr­zeug­sei­te in Mit­lei­den­schaft gezo­gen, der Sach­scha­den an die­sem wird auf 2000 EUR geschätzt.

Nach der Unfall­auf­nah­me konn­te das Fahr­zeug mit Hil­fe­stel­lung der Poli­zi­sten aus der Eng­stel­le her­aus­ma­nö­vriert wer­den und die Ver­ur­sa­che­rin konn­te ihre Fahrt fortsetzen.

Unfall­flucht in Altenkunstadt

Der Geschä­dig­te park­te sei­nen Pkw VW ID in sil­ber­grau mit Köl­ner Kenn­zei­chen in der Sude­ten­stra­ße gegen­über der Haus­num­mer 9. Als er am Sams­tag, den 25.02.23, gegen 11:00 Uhr, zu sei­nem Fahr­zeug zurück­kehr­te, stell­te er einen Scha­den am hin­te­ren lin­ken Kot­flü­gel fest. Es waren Del­len und meh­re­re Krat­zer im Lack vor­han­den, wel­che durch ein vor­bei­fah­ren­des Fahr­zeug ver­ur­sacht wur­den. Der Sach­scha­den wird vom Eigen­tü­mer auf ca. 5000 EUR geschätzt.

Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Lich­ten­fels unter der Num­mer 09571/9520–0 entgegen.

Pkw in Burg­kunst­adt ange­fah­ren und geflüchtet

Eine wei­te­re Unfall­flucht ereig­ne­te sich am Sams­tag­vor­mit­tag auf dem Park­platz See­wie­se des EDE­KA Mark­tes. Die Geschä­dig­te stell­te ihren roten Maz­da gegen 09:30 Uhr, kurz ab, um ihren Ein­kauf zu erle­di­gen. Cir­ca eine hal­be Stun­de spä­ter muss­te sie fest­stel­len, dass ihr Fahr­zeug am vor­de­ren rech­ten Kot­flü­gel ange­fah­ren wur­de. Es ent­stand ein Sach­scha­den von 1500 EUR. Hin­wei­se zum Ver­ur­sa­cher wer­den von der PI Lich­ten­fels entgegengenommen.