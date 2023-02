JETZT NOCH MIT­MA­CHEN bei der Online-Umfra­ge für Bürger*innen!

Was kann die Stadt Forch­heim für den Kli­ma­schutz tun? Noch bis zum 12. März 2023 sind alle Bürger*innen dazu auf­ge­ru­fen, durch ihre Teil­nah­me an der Online-Umfra­ge „Kli­ma­schutz in Forch­heim mit­ge­stal­ten“, aktiv am Kli­ma­schutz in Forch­heim mitzuwirken!

Das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment der Stadt Forch­heim erstellt der­zeit ein inte­grier­tes Kli­ma­schutz­kon­zept. Aus einer Treib­haus­gas­bi­lanz sowie Poten­zia­len für Ener­gie­ein­spar­mög­lich­kei­ten und erneu­er­ba­ren Ener­gien lässt sich ein Maß­nah­men­ka­ta­log erar­bei­ten, der einen Rah­men­plan für zukünf­ti­ge Kli­ma­schutz­pro­jek­te festlegt.

Im Zuge die­ses Pro­zes­ses sol­len neben der Ver­wal­tung und der Poli­tik auch die Bürger*innen die Mög­lich­keit erhal­ten, ihre Wün­sche und Vor­schlä­ge für eine kli­ma­freund­li­che Ent­wick­lung der Stadt einzubringen.

Um mög­lichst vie­le Forchheimer*innen zu errei­chen, hat das Kli­ma­schutz­ma­nage­ment dazu eine kur­ze Online-Umfra­ge erstellt: In die­ser Umfra­ge wird neben per­sön­li­chen Ein­schät­zun­gen und Erfah­run­gen der Bürger*innen in Hin­blick auf den Kli­ma­wan­del vor allem nach kon­kre­ten Vor­schlä­gen für das Stadt­ge­biet Forch­heim gefragt.

„Forch­heim hat sich auf den Weg gemacht, sei­ne Ver­ant­wor­tung für das Kli­ma wahr­zu­neh­men. Aber die Stadt­ver­wal­tung allei­ne wird es nicht schaf­fen: Wir brau­chen die guten Ideen der Forch­hei­me­rin­nen und Forch­hei­mer, damit wir Kli­ma­schutz gemein­sam in die Tat umset­zen und ver­wirk­li­chen kön­nen“, ani­miert Bür­ger­mei­ste­rin Dr. Annet­te Prech­tel sich an der Umfra­ge zu beteiligen.

An der Umfra­ge kön­nen alle teil­neh­men – ein­fach fol­gen­den Link auf­ru­fen: https://​umfra​ge​.forch​heim​.de/​g​o​/​k​l​i​m​a​2​023