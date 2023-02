Auf rund 1000 Qua­drat­me­tern ist genug Platz für Spiel­ge­rä­te wie Rut­sche, Sand­ka­sten oder Klet­ter­ge­rüst sowie für ein Klein­feld zum Bolzen.

Der Früh­ling streckt bereits sei­ne ersten Füh­ler in der Markt­ge­mein­de aus – und in die­sem Jahr kön­nen sich die Ecken­ta­ler Kin­der bei gutem Wet­ter auf einem neu­en Spiel­platz aus­to­ben. Am Astern­weg in Brand fin­den sich auf 460 Qua­drat­me­tern nun meh­re­re Spiel­ge­rä­te, dazu kommt ein Klein­feld mit zwei Toren auf 452 Quadratmetern.

Als erste Spiel­mög­lich­keit sticht die bun­te Klet­ter­an­la­ge ins Auge. Es gibt ein Netz, über das sich die Kin­der han­geln kön­nen, Bal­ken, die durch unter­schied­li­che Abstän­de und Win­kel zur Her­aus­for­de­rung wer­den, eine Rutsch­stan­ge und eine klei­ne Klet­ter­wand mit Grif­fen. Soll­te doch ein­mal ein Sturz pas­sie­ren, dann dämp­fen Holz­hack­schnit­zel den Fall. Dane­ben befin­den sich zwei Schau­keln – eine davon in Baby­grö­ße – sowie eine Rut­sche, die die Kin­der über eine Lei­ter oder ein Netz erklim­men kön­nen. Was natür­lich auch nicht feh­len darf: ein gro­ßer Sand­ka­sten mit Holz­ein­fas­sung, in dem nach Her­zens­lust gebud­delt wer­den kann. Weil Toben natür­lich hung­rig und müde macht, gibt es auch Sitz­ge­le­gen­hei­ten: Zwei Bän­ke samt Tisch laden zu einer klei­nen Pau­se ein.

Ins­ge­samt gibt es damit rund 20 Spiel­plät­ze in der Markt­ge­mein­de, sowohl in den gro­ßen Orts­tei­len als auch in klei­ne­ren. „Ecken­tal soll schließ­lich eine Gemein­de sein, in der sich Men­schen aller Alters­grup­pen wohl­füh­len – auch unse­re klei­nen Bür­ger“, sagt Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le. Dafür inve­stiert der Bau­hof der Markt­ge­mein­de auch eini­ge Arbeits­zeit: Jeder Spiel­platz muss ein­mal wöchent­lich kon­trol­liert und min­de­stens vier­mal im Jahr inspi­ziert und gewar­tet wer­den, dazu kommt eine jähr­li­che Hauptinspektion.