Der Ver­ein zur Erhal­tung der Nutz­pflan­zen­viel­falt (VEN) bewahrt und ver­mehrt histo­ri­sche Saa­ten. Am Sams­tag, 4. März 2023, ist er von 11 bis 16 Uhr in der Stadt­bi­blio­thek Zen­trum, Gewer­be­mu­se­ums­platz 4, Lern­welt, Ebe­ne L0, zu Gast und bie­tet auf einem Saatgutmarkt fast ver­ges­se­nes hei­mi­sches Saat­gut an. Eben­falls kann bei einer Saat­gut­bör­se des Gar­ten­netz­werks Nürn­berg (GNN) mit­ge­brach­tes Saat­gut getauscht und neu­es erwor­ben wer­den. Info- und Bücher­ti­sche laden zum Aus­tausch und Ein­le­sen in The­men rund um Natur­schutz und Nach­hal­tig­keit ein. Der Ein­tritt ist frei.



Saat­gut bil­det die Grund­la­ge für das Obst- und Gemü­se, das täg­lich auf vie­len Tel­lern lan­det. Doch die Sor­ten selbst sind oft alles ande­re als viel­fäl­tig: mehr als 1 000 tra­di­tio­nel­le Gemü­se­sor­ten stehen in Deutsch­land auf der Roten Liste der vom Aus­ster­ben bedroh­ten Kul­tur­pflan­zen. Im nächst­ge­le­ge­nen Super­markt herrscht oft­mals eher Ein­heit­lich­keit statt Sor­ten­viel­falt: Hier fin­det man viel­leicht eine Hand­voll ver­schie­de­ner Kar­tof­fel- oder Apfel­sor­ten, dabei gibt es welt­weit über 4 000 ver­schie­de­ne Kar­tof­fel­sor­ten und Schät­zun­gen zufol­ge gar 20 000 ver­schie­de­ne Apfel­sor­ten. Saat­gut­viel­falt zu erhal­ten hilft daher, die bio­lo­gi­sche Viel­falt zu för­dern und zu retten.



Beim Saat­gut­markt in der Stadt­bi­blio­thek Zen­trum kann sel­te­nes histo­ri­sches Saat­gut ent­deckt, erwor­ben und anschlie­ßend daheim gepflanzt wer­den. Wer bereits eige­nes Saat­gut besitzt und die­ses gegen ande­res tau­schen möch­te, kann das an einem Stand des GNN tun. Die Kräu­ter­ex­per­tin und Buch­au­to­rin Mari­on Rein­hart, die unter dem Namen „Wil­de Möh­re“ unter ande­rem Kräu­ter­füh­run­gen anbie­tet, infor­miert über Wild­kräu­ter und gibt Tipps zu ihrer Ver­wen­dung. Auch das Umwelt­re­fe­rat der Stadt Nürn­berg ist vor Ort und lädt zum Aus­tausch über das The­ma Streu­ob­stacker ein. Wer sich dar­über hin­aus in die The­men rund um Gärt­nern, Nach­hal­tig­keit und Natur­schutz ein­le­sen mag, kann das an einem Bücher­tisch der Stadt­bi­blio­thek tun.



Die Ver­an­stal­tung ist eine Koope­ra­ti­on der Stadt­bi­blio­thek im Bil­dungs­cam­pus Nürn­berg mit dem VEN, dem GNN, der Natur­hi­sto­ri­schen Gesell­schaft, dem Umwelt­re­fe­rat Nürn­berg sowie „Wil­de Möh­re“ wil­de-moeh­re-kraeu­ter-erleb​nis​se​.de.