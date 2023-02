Am 24.02.2023 um 15:50 Uhr kam es in einem Senio­ren­zen­trum in Bad Rodach zu einer Mei­nungs­ver­schie­den­heit um ein Kuchen­stück. In Fol­ge des Streits Schlug der 74 Jah­re alte Beschul­dig­te dem 70 Jah­re alten Geschä­dig­ten ins Gesicht. Hier­durch erlitt die­ser eine blu­ti­ge Nase. Durch Pfle­ge­kräf­te konn­te der Streit geschlich­tet und die Kon­tra­hen­ten getrennt wer­den. Die Phra­se „Alter schütz vor Tor­heit nicht!“ ist hier wohl voll­um­fäng­lich zutref­fend. Eine Anzei­ge wegen Kör­per­ver­let­zung wird nun durch die Poli­zei Coburg bear­bei­tet und der Staats­an­walt­schaft Coburg vorgelegt.