Am Don­ners­tag, 02.03.2023, um 19:00 Uhr fin­det in der Mehr­zweck­hal­le in Kirch­ahorn, Kirch­ahorn 53, 95491 Ahorn­tal die Sit­zung des Gemein­de­ra­tes mit fol­gen­der Tages­ord­nung statt.

Hier­zu ergeht herz­li­che Ein­la­dung an alle Bür­ge­rin­nen und Bürger.

Tages­ord­nung

Vor­stel­lung der Frei­an­la­gen­ge­stal­tung für den Neu­bau der Kin­der­krip­pe mit Hort durch das Archi­tek­tur­bü­ro Horst­mann & Partner Bau­an­trag; Neu­bau einer Kin­der­krip­pe mit Hort auf der Fl​.Nr. 400/2 der Gemar­kung Kirchahorn Bekannt­ga­ben Geneh­mi­gung der Nie­der­schrift vom 09.02.2023 Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Haus­halts­sat­zung samt Ihrer Anla­gen für das Jahr 2023 Bera­tung und Beschluss­fas­sung über den Finanz­plan für die Jah­re 2022 – 2026 sowie das zugrun­de lie­gen­de Investitionsprogramm Bera­tung und Beschluss­fas­sung über die Kri­te­ri­en zur Ver­ga­be von Bau­plät­zen in der Gemein­de Ahorntal Frei­flä­chen­pho­to­vol­ta­ik­an­la­gen auf dem Gebiet der Gemein­de Ahorn­tal; Grundsatzbeschluss Jah­res­be­schaf­fung 2023 für die Ahorn­ta­ler Feu­er­weh­ren; Bera­tung und Beschlussfassung Bestel­lung des Mit­glie­des in die Ver­bands­ver­samm­lung des Was­ser­zweck­ver­ban­des zur Was­ser­ver­sor­gung der Wiesentgruppe Bezu­schus­sung von Füh­rer­schei­nen für Mit­glie­der der frei­wil­li­gen Feu­er­weh­ren im Ahorn­tal; Grundsatzbeschluss Bericht über die Sit­zung des Bau­aus­schus­ses vom Don­ners­tag, den 16.02.2023 zum Neu­bau des Rat­hau­ses und Beschlussfassung Wün­sche und Anträge

Anschlie­ßend fin­det eine nicht­öf­fent­li­che Sit­zung statt.