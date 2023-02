Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Betrun­ke­ner E‑S­coo­ter-Fah­rer gestoppt

Bucken­hof – Am Sams­tag­mor­gen den 25.02.2023, um kurz vor 01:00 Uhr, konn­te ein schlan­gen­li­ni­en­fah­ren­der E‑S­coo­ter-Fah­rer von Bucken­hof in Rich­tung Erlan­gen fest­ge­stellt wer­den. Auf­grund der auf­fäl­li­gen Fahr­wei­se wur­de der 20-Jäh­ri­ge Kraft­fahr­zeug­füh­rer durch eine Strei­fe der PI Erlan­gen-Land einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Hier­bei konn­te bereits deut­li­cher Alko­hol­ge­ruch von Sei­ten des 20-Jäh­ri­gen fest­ge­stellt wer­den. Ein frei­wil­lig durch­ge­führ­ter Atem­al­ko­hol­test ergab einen Wert von knapp über 1,6 Pro­mil­le. In der Fol­ge muss­te sich der Mann einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Die Wei­ter­fahrt wur­de ihm untersagt.

Ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wur­de eingeleitet.

Ent­wen­de­tes Kenn­zei­chen an Baustellen-LKW

Buben­reuth- Im Tat­zeit­raum vom 26.01.2023 bis zum 23.02.2023 wur­de das hin­te­re Kenn­zei­chen eines abge­stell­ten LKWs ent­wen­det. Die­ser befand sich geparkt neben des der­zeit im Bau befind­li­chen Solar­parks in der Scher­le­sho­fer Stra­ße in Bubenreuth.

Hin­wei­se zu dem Dieb­stahl nimmt die PI Erlan­gen-Land unter der Tele­fon­num­mer 09131- 760514 entgegen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Herzogenaurach

Geflüch­te­ten Laden­dieb gestellt

Her­zo­gen­au­rach – Die Poli­zei Her­zo­gen­au­rach bekam am Frei­tag, kurz nach 18:30 Uhr, von einem Laden­de­tek­tiv eines Sport­be­klei­dungs­out­let die Mit­tei­lung über einen flüch­ti­gen Laden­dieb. Die­ser konn­te zeit­nah durch eine Strei­fe der Poli­zei Her­zo­gen­au­rach an einer Bus­hal­te­stel­le Nähe der Zep­pe­lin­stra­ße ange­trof­fen und vor­läu­fig fest­ge­nom­men werden.

Wie sich her­aus­stell­te, hat­te der 23-jäh­ri­ge Mann zuvor einen Ruck­sack und zwei Paar Sport­schu­he im Gesamt­wert von über 220,- EUR aus dem Spor­tout­let entwendet.

Gegen den Beschul­dig­ten wur­de ein Straf­ver­fah­ren wegen Laden­dieb­stahls ein­ge­lei­tet. Nach erfolg­ter Sach­be­ar­bei­tung wur­de er wie­der auf frei­en Fuß gesetzt.