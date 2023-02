Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Stadt

Son­sti­ges

Bam­berg. Ein nicht ver­si­cher­ter E‑Scooter wur­de am Frei­tag, gegen 13.25 Uhr, aus dem Ver­kehr gezo­gen. Ein 49-jäh­ri­ger Mann war in der Star­ken­feld­stra­ße mit sei­nem Gefährt unter­wegs, als er von der Poli­zei kon­trol­liert wur­de. Wegen der feh­len­den Ver­si­che­rung wur­de der Scoo­ter sicher­ge­stellt, der Fah­rer wird angezeigt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Bamberg-Land

Dieb­stäh­le

HALL­STADT. Im Zeit­raum von ver­gan­ge­nem Diens­tag, ca. 8 Uhr, bis Frei­tag ca. 16 Uhr, ver­kratz­te ein bis­lang unbe­kann­ter Täter einen grau­en Audi. Das Fahr­zeug wur­de an ver­schie­de­nen Ört­lich­kei­ten im Bereich Hall­stadt geparkt; dar­un­ter u. a. die Miche­lin­stra­ße und der Park­platz des Cle­ver­Fit. Am rech­ten vor­de­ren Kot­flü­gel wur­de ein ca. 40 cm lan­ger Krat­zer ver­ur­sacht. Der Scha­den wird auf etwa 500,- Euro geschätzt.

Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

BREI­TEN­GÜß­BACH. Am frü­hen Frei­tag­abend wur­de die Poli­zei Bam­berg-Land zu einer Laden­die­bin nach Brei­ten­güß­bach geru­fen. Die 23-Jäh­ri­ge Die­bin klau­te eine Fla­sche Vod­ka und trank die­se anschlie­ßend teil­wei­se leer. Sie wur­de bis zum Ein­tref­fen der Poli­zei durch Ange­stell­te des Mark­tes festgehalten.

Wäh­rend der poli­zei­li­chen Auf­nah­me wur­de die Dame zuneh­mend aggres­si­ver und woll­te die Ört­lich­keit ver­las­sen. Schließ­lich trat sie um sich, warf sich auf den Boden, ver­letz­te sich selbst und belei­dig­te die Anwe­sen­den. Da sie sich nicht beru­hi­gen ließ, muss­ten ihr Hand­fes­seln ange­legt wer­den. Sie wur­de anschlie­ßend durch eine Strei­fen­be­sat­zung in ärzt­li­che Behand­lung gebracht und dort versorgt.

Die Dame muss sich nun wegen Laden­dieb­stahls, Wider­stands und ande­rer Delik­te straf­recht­lich verantworten.

Sach­be­schä­di­gung

FRENS­DORF. Unbe­kann­te beschä­dig­ten am Don­ners­tag­abend gegen 20 Uhr ein Ein­fa­mi­li­en­haus am Markt­platz in Frens­dorf. Der Haus­ei­gen­tü­mer konn­te zu die­sem Zeit­punkt ein lau­tes Geräusch wahr­neh­men. Spä­ter stell­te sich her­aus, dass durch einen oder meh­re­re Unbe­kann­te eine Fen­ster­schei­be beschä­digt und die Haus­fas­sa­de, sowie der Ein­gangs­be­reich, mit rohen Eiern ver­un­rei­nigt wurden.

Wer kann Hin­wei­se auf einen Ver­ur­sa­cher geben? Zeu­gen­hin­wei­se nimmt die Poli­zei­in­spek­ti­on Bam­berg-Land unter 0951/9129–310 entgegen.

STE­GAU­RACH. In der Nacht von Don­ners­tag bis Frei­tag ver­kleb­te ein unbe­kann­ter Täter Gara­gen­to­re. In der Rothen­bühl­stra­ße wur­de Bau­kle­ber an zwei Gara­gen­to­ren ange­bracht. Dadurch lie­ßen sich die­se nicht mehr öffnen.

Wer konn­te den Vor­fall oder ver­däch­ti­ge Per­so­nen beob­ach­ten? Hin­wei­se erbit­tet die Poli­zei Bam­berg-Land, Tel. 0951/9129–310.

Son­sti­ges

MEM­MELS­DORF. Am Sams­tag wur­de in den frü­hen Mor­gen­stun­den ein 55-jäh­ri­ger VW-Fah­rer durch eine zivi­le Strei­fen­be­sat­zung der Poli­zei Bam­berg-Land kon­trol­liert. Den Beam­ten fiel hier­bei star­ker Alko­hol­ge­ruch auf. Ein Atem­al­ko­hol­test bestä­tig­te die Ver­mu­tung der Beam­ten und zeig­te über 1,4 Pro­mil­le an. Daher wur­de eine Blut­ent­nah­me beim Fah­rer durch­ge­führt. Der Mann durf­te sei­ne Fahrt nicht fort­set­zen und sein Füh­rer­schein wur­de sicher­ge­stellt. Er muss sich nun wegen einer Trun­ken­heit im Ver­kehr verantworten.

Poli­zei­in­spek­ti­on Ebermannstadt

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Forchheim

Unfall­fluch­ten

Forch­heim. Im Zeit­raum zwi­schen Don­ners­tag, 20 Uhr, und Frei­tag, 17 Uhr, tou­chier­te ein bis­lang Unbe­kann­ter den in der Kon­rad-Ott-Stra­ße gepark­ten Pkw eines 50-Jäh­ri­gen und flüch­te­te anschlie­ßend von der Unfall­stel­le. Durch den Zusam­men­stoß ent­stand Sach­scha­den auf der Fah­rer­sei­te in Höhe von etwa 1.000.- EUR. Zeu­gen, die sach­dien­li­che Hin­wei­se zum Unfall­her­gang oder Unfall­ver­ur­sa­cher machen kön­nen, wer­den gebe­ten, sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Forch­heim in Ver­bin­dung zu set­zen (Tel.: 09191/7090–0).

Son­sti­ges

Forch­heim. Am Frei­tag­nach­mit­tag wur­den Beam­te auf eine laut her­um­schrei­en­de Per­son am Bahn­hofs­platz auf­merk­sam. Als der Mann dar­auf­hin einer Kon­trol­le unter­zo­gen wur­de, konn­ten bei ihm Betäu­bungs­mit­tel und ent­spre­chen­des Zube­hör auf­ge­fun­den und sicher­ge­stellt wer­den. Den 23-Jäh­ri­gen erwar­tet nun ein Straf­ver­fah­ren auf Grund eines Ver­sto­ßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.

Forch­heim. Am frü­hen Sams­tag­mor­gen soll­te ein Rad­fah­rer an der Stau­stu­fe einer Kon­trol­le unter­zo­gen wer­den, da er die Stra­ße mit sei­nem unbe­leuch­te­ten Fahr­rad in Schlan­gen­li­ni­en befah­ren hat­te. Der 16-jäh­ri­ge Schü­ler miss­ach­te­te jedoch sämt­li­che Auf­for­de­run­gen zur Anhal­tung und flüch­te­te teil­wei­se über Wie­sen und Fel­der. Als er von den Beam­ten letzt­end­lich gestoppt wer­den konn­te, konn­ten die­se auch schnell den Grund für des­sen Flucht aus­ma­chen: ein Alko­test ergab einen Wert von etwa 1,8 Pro­mil­le. Dem Rad­fah­rer wur­de die Wei­ter­fahrt unter­sagt. Wei­ter­hin hat­te die Trun­ken­heits­fahrt eine Blut­ent­nah­me sowie die Ein­lei­tung eines Ermitt­lungs­ver­fah­rens zur Folge.

Poli­zei­in­spek­ti­on Lichtenfels

Unfall ver­ur­sacht hohen Sachschaden

Lich­ten­fels. Am Frei­tag­abend kam es in der Micha­el-Och-Stra­ße zu einem Ver­kehrs­un­fall. Eine 20-jäh­ri­ge Fahr­zeug­füh­re­rin über­sah im Kreu­zungs­be­reich einen 58-jäh­ri­gen Pkw-Fah­rer, wel­cher vor­fahrts­be­rech­tigt war. Durch den anschlie­ßen­den Zusam­men­stoß der bei­den Fahr­zeu­ge wur­de der Pkw der 20-Jäh­ri­gen noch gegen einen Licht­mast geschleu­dert. Die bei­den Unfall­be­tei­lig­ten blie­ben unver­letzt. An den Fahr­zeu­gen sowie am Licht­mast ent­stan­den jedoch erheb­li­che Sach­schä­den. Der Gesamt­sach­scha­den wird auf ca. 23000 Euro geschätzt.