Zum drit­ten Mal stellt das Jazz­fo­rum im Früh­jahr 2023 ein lan­ges Pia­no­jazz-Wochen­en­de auf die Bei­ne. Pijaz­zo heißt das Festi­val, das vom 18. bis zum 21. Mai das Hof­thea­ter der Kla­vier­ma­nu­fak­tur Stein­grae­ber & Söh­ne erklin­gen las­sen wird.

In vier von fünf Kon­zer­ten ste­hen iden­ti­sche Instru­men­te auf der Büh­ne: Flü­gel, Kon­tra­bass, Schlag­zeug – das klas­si­sche Jazz-Pia­no­trio also. Was auf den ersten Blick lang­wei­lig erscheint, lässt hoch­span­nen­de Ein­blicke erwar­ten, wenn man sich Her­kunft und Aus­rich­tung der Bands etwas näher ansieht.

New Yor­ker Avant­gar­de mit Elek­tro-Touch trifft auf nor­we­gi­sche Melan­cho­lie, Fla­men­co-Latin-Jazz aus Spa­ni­en kon­tra­stiert feind­li­che Jaz­z­a­t­tacken aus Eng­land. Und über allem schwebt Jazz van Beet­ho­ven im ein­zi­gen Solo­kon­zert des Festivals.

„Die ein­zig­ar­ti­ge Atmo­sphä­re im Stein­grae­ber Hof­thea­ter ist über­wäl­ti­gend“, so Kas­par Schlös­ser, der Vor­sit­zen­de des Jazz­fo­rum. „Pijaz­zo ist aus­nahms­wei­se mal eine posi­ti­ve Aus­wir­kung von Coro­na.“ Denn das Jazz­fo­rum kon­zi­pier­te das Festi­val 2021 aus der Lock­down-Not her­aus, als alle Kul­tur in Innen­räu­men ver­bo­ten war. Coro­na zieht sich (hof­fent­lich) immer wei­ter zurück, Pijaz­zo bleibt glücklicherweise.

Die Ter­mi­ne von Pijaz­zo 2023

18. Mai 2023, 20 Uhr: Rachel Eck­roth Trio

Musi­ka­li­sche Viel­falt hat einen Namen: Rachel Eck­roth. Kom­po­ni­stin, Sän­ge­rin, Sin­ger-Song­wri­te­rin, Pro­du­zen­tin, Band­lea­de­rin, Ses­sion­mu­si­ke­rin, Arran­geu­rin, Key­boar­de­rin – die US-Ame­ri­ka­ne­rin ist wie ein Cha­mä­le­on in der Musik­sze­ne unter­wegs. Ihre musi­ka­li­schen Aben­teu­er sieht Rachel als Saat für ihre eige­nen Jazz-Kom­po­si­tio­nen. Und so heißt auch ihr aktu­el­les Album „The Gar­den“, 2022 für den Gram­my in der Kate­go­rie Best Con­tem­po­ra­ry Instru­men­tal Album nominiert.

19. Mai 2023, 20 Uhr: Hel­ge Lien Trio

Hel­ge Lien gehört zu den bekann­te­sten nor­we­gi­schen Jazz­pia­ni­sten. Mit sei­nem Trio beschrei­tet er neue, alte Wege: In der Tra­di­ti­on von klas­si­schem Jazz ver­mischt er kla­re Lini­en mit avant­gar­di­sti­schen Aben­teu­ern und inter­pre­tiert den Kam­mer­jazz neu. Die Viel­falt kommt im Zwie­ge­spräch zwi­schen Kla­vier, Bass und Drums per­fekt zur Gel­tung, mal von­ein­an­der los­ge­löst, dann wie­der ganz eng mit­ein­an­der verwoben.

20. Mai 2023, 17 Uhr: Mar­kus Becker

Beet­ho­ven und Jazz: Mar­kus Becker zeigt uns, was für eine wun­der­ba­re Kom­bi­na­ti­on das ist. Bekann­te Wer­ke neu zu inter­pre­tie­ren, wäre Becker aber zu ein­fach. Nein, er holt Ideen aus Beet­ho­vens Kom­po­si­tio­nen her­vor, Moti­ve, Har­mo­nien, Rhyth­men. Wie Edel­stei­ne hält er sie ins Licht, betrach­tet sie von allen Sei­ten, jazzt an ihnen ent­lang, ver­bin­det sie neu oder spinnt sie wei­ter, frei inter­pre­tiert und improvisiert.

20. Mai 2023, 20 Uhr: Dani­el Gar­cía Trio

Jazz trifft Fla­men­co trifft Klas­sik trifft Latin: Wo das Dani­el Gar­cía Trio auf­tritt, ist die Rede von „mit­rei­ßen­den Rhyth­men“, von „furio­sen Klän­gen“, da sind Stan­ding Ova­tions vor­pro­gram­miert. Der spa­ni­sche Pia­nist zeigt uns auf viel­fäl­ti­ge Wei­se, wie die tra­di­tio­nel­le Musik sei­ner Hei­mat von Sala­man­ca bis Sevil­la in fein­stes Jazz­ver­gnü­gen über­setzt wer­den kann, mit viel Raum für Impro­vi­sa­tio­nen. Tech­nisch auf höch­stem Niveau, emo­tio­nal sowieso.

21. Mai 2023, 20 Uhr: Enemy

„No risk, no fun“: Mit kraft­vol­len Bass­at­tacken, fein­füh­li­gen Kla­vier­an­schlä­gen, Ruba­to-Spiel­wei­se und außer­ge­wöhn­li­cher Krea­ti­vi­tät geht das ENE­MY-Trio um den eng­li­schen Pia­ni­sten Kit Dow­nes musi­ka­li­sche Risi­ken ein. Immer wie­der wer­den „ech­te Momen­te“ geschaf­fen, indem die drei Neu­es, Unvor­her­ge­se­he­nes gesche­hen las­sen und jede Note zele­brie­ren. Das Ergeb­nis sind krea­ti­ve Aus­brü­che, sanf­ter Lyris­mus und eine kla­re Vor­lie­be für Melodien.

Ort:

Stein­grae­ber Hof­thea­ter, Fried­rich­str. 2, 95444 Bayreuth

Zeit­raum:

18. bis 21. Mai 2023

Ver­an­stal­ter:

Jazz­fo­rum Bay­reuth e.V.

Vor­ver­kauf:

www​.okticket​.de