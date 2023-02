Die Jah­res­haupt­ver­samm­lung der Jagd­ge­nos­sen­schaft Hal­lern­dorf IV, Schna­id und Stie­bar­lim­bach fin­det am Diens­tag, 28.02.23 um 19.00 Uhr in der Gast­stät­te Frie­del in Schna­id statt.

Tages­ord­nung

Begrü­ßung und Rechen­schafts­be­richt des Vorstandes Bericht des Schriftführers Bericht des Kassiers Bericht der Kas­sen­prü­fer mit Ent­la­stung der Vorstandschaft Ver­wen­dung des Jagdpachtschillings Wün­sche und Anträge

Hier­zu sind alle Jagd­ge­nos­sen eingeladen.