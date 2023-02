Zehn Städ­te und Gemein­den, 177 Orts­tei­le, 26.000 Ein­woh­ner – eine Regi­on. Die inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit lebt von der akti­ven Gemein­schaft aus Bür­gern, Unter­neh­men, Ver­ei­nen, Ver­wal­tun­gen und Gre­mi­en. Gera­de in Kri­sen­zei­ten zeigt sich wie wert­voll intak­te Ver­sor­gungs­struk­tu­ren und der Zusam­men­halt im länd­li­chen Raum sind.

Nach dem erfolg­rei­chen Auf­takt im Herbst 2020 orga­ni­sier­te die ILE Rund um die Neu­bürg – Frän­ki­sche Schweiz zur „Halb­zeit“ der aktu­el­len Wahl­pe­ri­ode erneut ein inter­kom­mu­na­les Gemein­de­rä­te­tref­fen. Der Ein­la­dung in die Sport- und Bür­ger­hal­le Wai­schen­feld sind am Abend des 15. Febru­ars über 80 Bür­ger­mei­ster, Stadt-/ Gemein­de­rä­te und Orts­spre­cher gefolgt.

Sie nutz­ten die Gele­gen­heit, sich in ent­spann­ter Atmo­sphä­re mit Ihren Rats­kol­le­gen aus den Nach­bar­ge­mein­den aus­zu­tau­schen und Ihre per­sön­li­chen Wün­sche, Fra­gen oder Anre­gun­gen an das ILE-Manage­ment vor­zu­brin­gen. Auf dem Pro­gramm stand zudem die Vor­stel­lung des neu fort­ge­schrie­be­nen Inte­grier­ten Länd­li­chen Ent­wick­lungs­kon­zep­tes (ILEK), wel­ches in den kom­men­den Jah­ren die Grund­la­ge der gemein­sa­men Pro­jekt­ar­beit dar­stel­len wird. Wei­ter­hin berich­te­te das Büro Plan­werk aus Nürn­berg einem jüngst durch­ge­führ­ten “Vita­li­täts­check“, der Innen­ent­wick­lung und All­tags­ver­sor­gung für alle Orts­tei­le über 50 Ein­woh­nern unter die Lupe nimmt.

Trotz der gefüll­ten Agen­da blieb die Gesel­lig­keit nicht auf der Strecke. Der Abend ließ aus­rei­chend Raum zum infor­mel­len Aus­tausch, bei Brot­zeit von der Metz­ger­gei Kel­ler und der Bäcke­rei Heckel sowie Fass­bier von der Braue­rei Heckel. Für die musi­ka­li­sche Unter­ma­lung sorg­te das Duo „Bade­mei­ster & Fri­ends“, bestehend aus dem Wai­schen­fel­der Stadt­rat Ste­fan Pol­ster – haupt­amt­lich Bade­mei­ster des ört­li­chen Frei­ba­des – und sei­nem Musi­ker­kol­le­gen Ste­fan Lang.

In sei­ner Funk­ti­on als erster Vor­sit­zen­der der ILE dank­te Land­rat Flo­ri­an Wie­demann in einem Gruß­wort dem Amt für Länd­li­che Ent­wick­lung (ALE) Ober­fran­ken, für die wich­ti­ge fach­li­che und finan­zi­el­le Unter­stüt­zung des ILE-Ver­bun­des seit nun­mehr 2016. Als Ver­tre­ter des ALE sprach Tobi­as Alt über die viel­fäl­ti­gen Mög­lich­kei­ten, die sich den Gemein­den durch die inter­kom­mu­na­le Zusam­men­ar­beit sowie die För­der­ku­lis­sen der Länd­li­chen Ent­wick­lung gene­rell bieten.

Als Dank für die Aus­rich­tung des Tref­fens, bereits zum drit­ten Mal in Fol­ge in Wai­schen­feld, über­reich­te ILE-Mana­ger Phil­ipp Herr­mann einen Wan­der­po­kal mit der Gra­vur „Rekord­gast­ge­ber“ an Bür­ger­mei­ster Tho­mas Thiem, der die­sen ger­ne stell­ver­tre­tend für das Team des Rat­hau­ses und den rüh­ri­gen Haus­mei­ster der Turn­hal­le, Mat­thi­as Horn, ent­ge­gen­nahm. Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zum ILEK und dem Vita­li­täts­check gibt es unter www​.ogy​.de/​I​LEK bzw. www​.ogy​.de/VC.