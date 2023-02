Die dies­jäh­ri­ge Akti­ons­wo­che der Aus­bil­dung vom 13. bis 19. März steht unter dem Mot­to „Aus­bil­dung ist Zukunft!“. Bun­des­weit wer­ben die Arbeits­agen­tu­ren sowie Job­cen­ter für die dua­le Berufs­aus­bil­dung und infor­mie­ren über deren Vor­tei­le und Karrierewege.

Online Eltern­abend am 13.März

Am Mon­tag, den 13. März, um 19.00 Uhr fin­det ein Online-Infor­ma­ti­ons­ver­an­stal­tung der Berufs­be­ra­tung der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg für Eltern statt.

Mit dem Ende Schul­zeit stel­len sich Jugend­li­chen und Eltern stets ähn­li­che Fra­gen: Wie soll die Zukunft aus­se­hen? Wel­che Mög­lich­kei­ten gibt es über­haupt? Wer kann uns unterstützen?

Bei der Viel­falt von betrieb­li­chen und schu­li­schen Aus­bil­dun­gen sowie Stu­di­en­an­ge­bo­ten ist es für Eltern und Kin­der eine Her­aus­for­de­rung, den Über­blick zu behal­ten und Ent­schei­dun­gen zu treffen.

Emp­feh­lung von Ste­fan Tre­bes, dem Lei­ter der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg: „Jugend­li­che ver­trau­en Eltern bei der Berufs­wahl. Als Mut­ter und Vater sind Sie die wich­tig­sten Unter­stüt­zer rund um das The­ma Berufs­wahl. Doch die Rol­le des Rat­ge­bers ist nicht immer ein­fach. Mit unse­rem „Eltern­abend“ möch­ten wir Ihnen Infor­ma­tio­nen geben, wie wir Sie als Berufs­be­ra­tung hier­bei am besten unter­stüt­zen kön­nen. Wir geben Infor­ma­tio­nen und Ein­blicke zu The­men wie finan­zi­el­le Unter­stüt­zungs­mög­lich­kei­ten, unse­re Bera­tungs­dienst­lei­stun­gen, Ver­mitt­lungs­mög­lich­kei­ten, gemein­sa­me Netz­werk­part­ner und unse­re Hil­fe­stel­lun­gen bei Pro­ble­men in der Ausbildung.

Eltern aus der Regi­on Coburg, Kro­nach, Lich­ten­fels, Bam­berg sowie Forch­heim sind dazu herz­lich ein­ge­la­den. Zur Zusen­dung des Ein­wahllinks für die kosten­lo­se Sky­pe Online-Ver­an­stal­tung sen­den Sie eine Mail an coburg.​berufsberatung@​arbeitsagentur.​de

Wei­te­re Infos gibt es vom BiZ (Berufs­in­for­ma­ti­ons­zen­trum) Coburg: 09561 93321

Eltern­abend am 23.März in der Aula des Maria-Ward-Gym­na­si­ums Bamberg

Herr Denk­ler ist Berufs- und Stu­di­en­be­ra­ter von der Agen­tur für Arbeit in Bam­berg und für meh­re­re Gym­na­si­en Ansprech­part­ner für die Berufs- und Stu­di­en­wahl. Er wird im Rah­men eines Eltern­abends am 23. März um 18.30 Uhr in der Aula des Maria-Ward-Gym­na­si­ums Bam­berg, Edel­str. 8, Ein­gang über den Vor­de­ren Gra­ben, Ant­wor­ten zum The­ma Berufs- und Stu­di­en­wahl geben. (Finan­zie­rung, Zulas­sung, Chan­cen, Stu­di­en­ar­ten, Aus­bil­dung oder Stu­di­um? Etc.)

Anmel­dung per Mail an Susanne.​Dormann@​schule.​bayern.​de

Wenn nicht jetzt, wann dann?

„Schü­ler, die sich noch nicht mit der Berufs­be­ra­tung in Ver­bin­dung gesetzt haben, soll­ten die Chan­ce auf eine erfolg­ver­spre­chen­de Berufs­wahl jetzt mit dem Zwi­schen­zeug­nis nut­zen. Die Berufs­be­ra­tung hat der­zeit ein sehr umfang­rei­ches Ange­bot an inter­es­san­ten Lehr­stel­len“, appel­liert Tre­bes an die ange­hen­den Schulabgänger.

Ter­min 0800 4 5555 00 – Anruf kostenlos

Bamberg.​Berufsberatung@​arbeitsagentur.​de

(Für die Regi­on Bam­berg, Forch­heim sowie Coburg, Kro­nach und Lichtenfels)

Wich­ti­ge Tipps rund um die Berufs­wahl gibt es auf www​.pla​net​-beruf​.de