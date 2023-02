Amt­li­che WAR­NUNG vor FROST in Ober­fran­ken und Tei­len Mit­tel­fran­kens

Kro­nach: Die AfD in Ober­fran­ken beschließt ein­stim­mig ein Bezirks­tags­wahl-Pro­gramm

Bezirks­par­tei­tag ver­ab­schie­det ein­stim­mig Pro­gramm für die Bezirks­tags­wahl in Ober­fran­ken Die AfD in Ober­fran­ken geht geeint in den Land­tags- und Bezirkstagswahlkampf.…