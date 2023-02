Wich­ti­ge Ände­run­gen für Fahr­gä­ste aus Trep­pen­dorf, Ober­köst, Hirsch­brunn, Küstersgreuth und Tempelsgreuth:

Die Fahrt der Linie 991 nach Bam­berg (zwi­schen 6:55 und 7:05 Uhr) über die vor­ge­nann­ten Orte ent­fällt ab dem 27. Febru­ar 2023 auf­grund der bau­stel­len­be­ding­ten Voll­sper­rung in Treppendorf.

Die Fahrt der Linie 991 zur Ebrach Real­schu­le (ursprüng­lich 6:35 Uhr ab Tem­pelsgreuth) fährt ab dem 27. Febru­ar 2023 in umge­kehr­ter Rei­hen­fol­ge und beginnt um 6:34 Uhr in Trep­pen­dorf Orts­mit­te. Sie ver­kehrt dann über Ober­köst, Hirsch­brunn, Küstersgreuth und Tem­pelsgreuth in Rich­tung Ebrach Realschule.

Fahr­gä­ste in Rich­tung Bam­berg nut­zen bit­te eben­falls den Bus um 6:34 Uhr ab Trep­pen­dorf (und den fol­gen­den Ort­schaf­ten). Um 6:51 Uhr müs­sen alle Fahr­gä­ste in Bur­ge­brach, Hal­te­stel­le Hah­ner umstei­gen in die Linie 991 Rich­tung Bam­berg Bahn­hof. Der Anschluss in Rich­tung Bam­berg wird gewährleistet.

Am Mit­tag ver­keh­ren die Bus­se wie gewohnt bzw. in ande­rer Hal­te­stel­len­rei­hen­fol­ge. Ein Umstieg am Mit­tag und Nach­mit­tag ist nicht erforderlich.

Alle Details fin­den Sie ab dem 24. Febru­ar 2023 unter www​.vgn​.de