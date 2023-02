Mathe-Olym­pia­de der Uni

Die Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät ver­an­stal­tet am Sonn­tag, 26. Febru­ar, die 62. Mathe-Olym­pia­de im Depart­ment Mathe­ma­tik in der Cau­er­stra­ße. Einer Ein­la­dung zur Eröff­nung folgt Ober­bür­ger­mei­ster Flo­ri­an Janik. Die Mathe­ma­tik-Olym­pia­de ist der Klau­sur­wett­be­werb, in dem natio­nal und inter­na­tio­nal die besten Schü­le­rin­nen und Schü­ler ihre mathe­ma­ti­sche Lei­stungs­fä­hig­keit unter Beweis stel­len. Er wird in Deutsch­land in vier Run­den aus­ge­tra­gen (Schul­run­de, Regio­nal­run­de, Lan­des­run­de, Bun­des­run­de) und hat sei­ne Fort­set­zung in der Inter­na­tio­na­len Mathematik-Olympiade.

Sport­aus­schuss tagt

Der Sport­aus­schuss des Stadt­rats kommt am Diens­tag, 28. Febru­ar, um 17:00 Uhr zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung zusam­men. Sie fin­det im Rats­saal des Rat­hau­ses statt. Auf der Tages­ord­nung ste­hen unter ande­rem der Sach­stand zum Pro­jekt „Gesund älter wer­den in Büchen­bach-Nord“, der Bedarfs­be­schluss mit Raum­pro­gramm zum Ersatz­neu­bau der Fried­rich-Spon­sel-Hal­le samt Außen­ge­län­de und ande­res mehr.

Stadt­teil­bei­rat Innen­stadt trifft sich im Lesecafé

Im Lese­ca­fé in der Alt­stadt­markt­pas­sa­ge trifft sich der Stadt­teil­bei­rat Innen­stadt zu sei­ner näch­sten öffent­li­chen Sit­zung am Mitt­woch, 1. März. Ab 18:00 Uhr geht es unter ande­rem um die Vor­stel­lung des Fahr­plans KIi­ma-Auf­bruch, die Schlie­ßung des Park­hau­ses am Groß­park­platz, die Umge­stal­tung des Zoll­haus­plat­zes und Insek­ten­freund­li­che Pflanz­kä­sten für die Innenstadt.

Inter­na­tio­na­ler Frau­en­tag: Erlan­ger Pro­gramm startet

Welt­weit wird am 8. März der Inter­na­tio­na­le Frau­en­tag began­gen. Die Stadt Erlan­gen hat, gemein­sam mit Erlan­ger Grup­pen und Enga­gier­ten, ein Ver­an­stal­tungs­pro­gramm zusam­men­ge­stellt. Los geht es am Don­ners­tag, 2. März, um 18:00 Uhr im Lese­ca­fé in der Alt­stadt­markt­pas­sa­ge (Haupt­stra­ße 55). Moni­que Ber­nard wird Mal­wi­da von Mey­sen­bug (1816–1903) in einem Bild­vor­trag vor­stel­len und mit dem Publi­kum dis­ku­tie­ren. Von Mey­sen­bug befrei­te sich müh­sam von den Zwän­gen ihrer lie­be­vol­len ade­li­gen Fami­lie, um sich als Frau zu behaup­ten und zur Erzie­hung ihrer Mit­schwe­stern bei­zu­tra­gen. Als Euro­päe­rin, Revo­lu­tio­nä­rin, Päd­ago­gin, Künst­le­rin, Jour­na­li­stin und enga­gier­te Femi­ni­stin, leb­te sie in vier euro­päi­schen Län­dern und beherrsch­te fünf Spra­chen. Sie war und bleibt ein Vor­bild für Frau­en, die ihre Iden­ti­tät in einer von Män­nern beherrsch­ten Welt behaup­ten wollen.

Mit ihrem Ver­an­stal­tungs­pro­gramm rund um den 8. März wol­len die Stadt und ihre Koope­ra­ti­ons­part­ner auf bestehen­de patri­ar­cha­le und sexi­sti­sche Struk­tu­ren, ihre Ursa­chen und Aus­wir­kun­gen hin­zu­wei­sen. Es sol­len gleich­stel­lungs­po­li­ti­sche Errun­gen­schaf­ten gefei­ert sowie Ideen und For­de­run­gen für mehr Geschlech­ter­ge­rech­tig­keit in die Öffent­lich­keit getra­gen wer​den​.In Koope­ra­ti­on mit der Fried­rich-Alex­an­der-Uni­ver­si­tät fin­det am Sams­tag, 18. März, um 18:00 Uhr im Schloss eine Lesung der Autorin Alex­an­dra Zyku­n­ov aus ihrem Buch „Wir sind doch alle längst gleich­be­rech­tigt – 25 Bull­shit­sät­ze und wie wir sie end­lich zer­le­gen“ statt. Der Ein­tritt ist frei, um Anmel­dung wird gebeten.

Alle Details und das gesam­te Pro­gramm gibt es im Inter­net unter www​.erlan​gen​.de/​8​m​a​erz.

Fach­schu­le für Tech­ni­ker lädt zu Infoabenden

Die Städ­ti­sche Fach­schu­le für Tech­ni­ker lädt alle an einer beruf­li­chen Wei­ter­bil­dung Inter­es­sier­ten ein, sich über die ange­bo­te­nen Mög­lich­kei­ten zur beruf­li­chen Auf­stiegs­fort­bil­dung aus­führ­lich zu infor­mie­ren und bei Bedarf indi­vi­du­ell bera­ten zu las­sen. Bei zwei Info­aben­den am Diens­tag, 14. März, sowie am Don­ners­tag, 25. Mai, um jeweils 18:00 Uhr gibt es Details zu den Fach­rich­tun­gen Elek­tro­tech­nik (Voll­zeit und Teil­zeit), Maschi­nen­bau­tech­nik (Voll­zeit und Teil­zeit), Infor­ma­tik­tech­nik (Teil­zeit) und neu Umwelt­schutz­tech­nik und rege­ne­ra­ti­ve Ener­gien (Voll­zeit).

Die Info­aben­de fin­den im Schul­ge­bäu­de in der Drausnick­stra­ße 1 b statt.

Inter­es­sier­te Bewer­be­rin­nen und Bewer­ber kön­nen sich tele­fo­nisch (09131–53290‑0) oder im Inter­net unter www​.tech​ni​ker​schu​le​-erlan​gen​.de infor­mie­ren. Eine Anmel­dung ist jeder­zeit möglich.

Sper­rung in der Emil-Kränzlein-Straße

Die Emil-Kränz­lein-Stra­ße (Erlan­gen-Süd) ist ab Mon­tag, 27. Febru­ar, auf Höhe der Haus­num­mer 6 bis 10 gesperrt. Bis Frei­tag, 24. März, fin­den dort Haus­an­schluss-/Ka­nal­ar­bei­ten statt. Dar­über infor­mier­te das Refe­rat für Pla­nen und Bau­en der Stadt.