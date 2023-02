Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Stadt und Herzogenaurach

- Fehl­an­zei­ge -

Poli­zei­in­spek­ti­on Erlangen-Land

Uner­laub­tes Ent­fer­nen vom Unfallort

Ecken­tal. Bereits am ver­gan­ge­nen Mon­tag (20.02.23), gegen 18:20 Uhr, tou­chier­te ein schwar­zer Pkw Mer­ce­des einen gepark­te Pkw Fiat, wel­cher auf dem Park­platz in der Schul­stra­ße auf Höhe der Glas­con­tai­ner abge­stellt war. Ohne sich um den ent­stan­de­nen Scha­den in Höhe von ca. 2.000 Euro zu küm­mern, ent­fern­te sich der Ver­ur­sa­cher jedoch von der Unfall­stel­le. Wer sach­dien­li­che Hin­wei­se auf den Unfall bzw. den ver­ant­wort­li­chen Fah­rer geben kann, wird gebe­ten sich mit der Poli­zei­in­spek­ti­on Erlan­gen-Land unter der Ruf­num­mer 09131/760–514 in Ver­bin­dung zu setzen.

Poli­zei­in­spek­ti­on Höch­stadt a.d.Aisch

Fahr­rad­dieb­stahl

Adels­dorf – Von Sonn­tag auf Mon­tag ent­wen­de­te ein Unbe­kann­ter im Reuth­see­ring ein rosa­far­be­nes Kin­der­fahr­rad der Mar­ke Pucky. Das Kin­der­rad war mit einem schwar­zen Fahr­rad­schloss ver­sperrt und hat­te einen Wert von ca. 260.- Euro. Nun ermit­telt die Poli­zei Höch­stadt wegen des Fahr­rad­dieb­stahls und bit­tet unter der 09193/63940 um Zeugenhinweise.