Poli­zei­in­spek­ti­on Coburg

Mann mit Mes­ser verletzt

COBURG. In der Nacht auf Frei­tag füg­te ein Unbe­kann­ter einem Mann aus Coburg eine Stich­ver­let­zung mit einem Mes­ser zu. Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und sucht nach Zeugen.

Um kurz nach 2 Uhr nachts stand der 38-Jäh­ri­ge vor sei­ner Haus­tür in der Kant­stra­ße und rauch­te eine Ziga­ret­te. Wäh­rend­des­sen soll ein Mann dazu gekom­men und nach einer Ziga­ret­te gefragt haben. Als der Cobur­ger dies ver­nein­te, soll der Täter mit einem Mes­ser zuge­sto­chen haben, bevor er uner­kannt Rich­tung Küren­grund flüch­te­te. Der 38-Jäh­ri­ge erlitt eine leich­te Stich­ver­let­zung am Bauch, die in einem Kran­ken­haus medi­zi­nisch ver­sorgt wur­de. Glück­li­cher­wei­se bestand kei­ne Lebens­ge­fahr für ihn.

Der Täter wird wie folgt beschrieben:

Männ­lich

Schwarz geklei­det mit Kapuze

Die Kri­mi­nal­po­li­zei Coburg hat die Ermitt­lun­gen über­nom­men und nimmt sach­dien­li­che Hin­wei­se unter der Tel.-Nr. 09561/645–0 entgegen.

Spek­ta­ku­lä­rer Ver­kehrs­un­fall mit einer Leichtverletzten

COBURG. Gegen die Wand eines Gebäu­des schleu­der­te am spä­ten Don­ners­tag­abend ein 19-jäh­ri­ger Fahr­an­fän­ger mit sei­nem Auto in der Cobur­ger Innenstadt.

Um 22:05 Uhr fuhr der jun­ge Mann mit sei­nem BMW vom Thea­ter­platz in Rich­tung des Obe­ren Bür­glass. Da er die Geschwin­dig­keit sei­nes Fahr­zeu­ges im Kur­ven­be­reich nicht den Stra­ßen­ver­hält­nis­sen anpass­te, kam er in der schar­fen Links­kur­ve nach rechts von der Stra­ße ab. Das Fahr­zeug brach aus und schleu­der­te zunächst gegen ein Ver­kehrs­zei­chen. Im Anschluss dreh­te sich der BMW und kam mit dem Fahr­zeug­heck an der Gebäu­de­wand des Ver­wal­tungs­ge­bäu­des des Lan­des­thea­ters zum Ste­hen. Durch die Wucht des Auf­pralls wur­de eine vor dem Gebäu­de ste­hen­de Sitz­ge­le­gen­heit aus Stein sowie die Haus­wand beschä­digt. Das Auto war nicht mehr fahr­be­reit und muss­te durch einen Abschlep­per gebor­gen werden.

Die eben­falls 19-jäh­ri­ge Bei­fah­re­rin im Auto des Unfall­ver­ur­sa­chers ver­letz­te sich durch den Zusam­men­stoß leicht. Am Fahr­zeug ent­stand ein Sach­scha­den von 6.000 Euro, an dem Gebäu­de sowie der davor­ste­hen­den Sitz­ge­le­gen­heit ein Scha­den von min­de­stens 3.000 Euro. Den 19-jäh­ri­gen Fahr­an­fän­ger aus Coburg erwar­tet nun ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren wegen fahr­läs­si­ger Kör­per­ver­let­zung sowie Ver­stö­ßen nach der Straßenverkehrsordnung.

VW-Fah­rer fährt unter Alkoholeinfluss

COBURG. Unter dem Ein­fluss von Alko­hol war ein 37-Jäh­ri­ger aus dem Land­kreis Lich­ten­fels am spä­ten Don­ners­tag­abend mit sei­nem Auto im Cobur­ger Stadt­ge­biet unterwegs.

Bei einer Kon­trol­le um 21:45 Uhr im Wei­chen­ge­reuth fiel den Beam­ten die Alko­hol­be­ein­flus­sung des Man­nes auf. Ein Alko­test ergab einen Wert von 0,66 Pro­mil­le. Die Beam­ten unter­ban­den die Wei­ter­fahrt und ermit­teln gegen den 37-Jäh­ri­gen wegen einer Ord­nungs­wid­rig­keit nach dem Straßenverkehrsgesetz.

35-Jäh­ri­ger attackiert Rettungssanitäter

COBURG. Ein voll­trun­ke­ner Cobur­ger, der am Don­ners­tag­abend vor dem Cobur­ger Kino lag, attackier­te einen Ret­tungs­sa­ni­tä­ter, der den Mann ver­sor­gen wollte.

Der 35-Jäh­ri­ge lag um 20 Uhr besin­nungs­los vor dem Kino. Der alar­mier­te Ret­tungs­dienst ver­sorg­te den Mann, der mehr als 2,8 Pro­mil­le Alko­hol intus hat­te, im Hahn­weg. Wäh­rend der Erst­ver­sor­gung schlug der 35-Jäh­ri­ge nach einem der Ret­tungs­sa­ni­tä­ter und traf die­sen im Gesicht. Der Ret­tungs­dienst­mit­ar­bei­ter zog sich dabei glück­li­cher­wei­se nur leich­te Ver­let­zun­gen im Gesicht zu. Der stark betrun­ke­ne wur­de letzt­end­lich ins Kli­ni­kum Lich­ten­fels trans­por­tiert. Gegen ihn wird wegen Kör­per­ver­let­zung sowie Wider­stand gegen Per­so­nen die Voll­streckungs­be­am­ten gleich­ste­hen ermittelt.

Poli­zei­in­spek­ti­on Kronach

Betrun­ke­ner Autofahrer

Stein­wie­sen – Der Fah­rer eines Maz­das wur­de am Don­ners­tag, gegen 20.36 Uhr im Orts­teil Neu­fang einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Durch die Poli­zei­be­am­ten konn­te Alko­hol­ge­ruch beim Fah­rer fest­ge­stellt wer­den. Ein durch­ge­führ­ter Alko­hol­test mit einem Wert von 0,54 Pro­mil­le bestä­tig­te die­sen Anfangs­ver­dacht. Der Fah­rer muss nun mit einem nicht uner­heb­li­chen Buß­geld, sowie mit einem Fahr­ver­bot rechnen.

Unfall beim Überholen

Stein­wie­sen – Der Fah­rer eines Toyo­tas befuhr am ver­gan­gen Don­ners­tag, gegen 12.30 Uhr die Staats­stra­ße 2207 in süd­li­cher Fahrt­rich­tung. Etwa auf Höhe der Klin­gers­müh­le lei­te­te er einen Über­hol­vor­gang ein und woll­te eine Rei­he von Fahr­zeu­gen über­ho­len. Der Fah­rer eines Sko­das bemerk­te die­sen Über­hol­vor­gang zu spät, scher­te eben­so zum Über­ho­len eines vor ihm fah­ren­den Fahr­zeugs aus und es kam zum seit­li­chen Zusam­men­stoß mit dem Toyo­ta. Glück­li­cher­wei­se wur­de nie­mand ver­letzt. Der ent­stan­de­ne Sach­scha­den beläuft sich auf etwa 5000 Euro.

Rabia­ter Faschingsausklang

Wal­len­fels – Nach einem Faschings­um­zug am ver­gan­ge­nen Diens­tag kam es beim anschlie­ßen­den Faschings­aus­klang in einem Ver­an­stal­tungs­ge­bäu­de in der Jakob-Degen-Stra­ße zu einer hand­fe­sten Aus­ein­an­der­set­zung zwi­schen zwei Män­nern, wel­che sich an den Kra­gen gin­gen. Einer der bei­den Kon­tra­hen­ten wur­de hier­bei leicht ver­letzt. Gegen den Schlä­ger wur­de ein Ermitt­lungs­ver­fah­ren eingeleitet.

Öffent­lich­keits­fahn­dung nach Bernd von Rein

KAULS­DORF, LKR. SAAL­FELD-RUDOL­STADT (THÜRINGEN)/ KRO­NACH. Seit dem 23.02.2023 wird der 78-jäh­ri­ge Bernd von Rein aus dem Orts­teil Hock­ero­da ver­misst. Er ver­ließ in den Vor­mit­tags­stun­den sei­nen Wohn­ort mit sei­nem Pkw, einem blau­en Mer­ce­des Benz mit den Kenn­zei­chen SLF-VR149, und ist seit­dem unbe­kann­ten Auf­ent­hal­tes. Aus den bis­he­ri­gen Ermitt­lun­gen wur­de bekannt, dass es im Lau­fe des gest­ri­gen Tages eben­falls Bezü­ge nach Kro­nach (Bay­ern) gab, sodass die Öffent­lich­keits­fahn­dung dem­entspre­chend aus­ge­wei­tet wird.

Zur Per­so­nen­be­schrei­bung des Gesuchten:

78 Jah­re,

1,75 Zen­ti­me­ter,

zir­ka 80 Kilo­gramm schwer und von schlan­ker Statur.

Grau­es, schüt­te­res Haar.

Beklei­det mit blau­er Jeans, dun­kel­blau­em Sak­ko und schwar­zen Schu­hen mit oran­gen Streifen.

Hin­wei­se nimmt die Kri­mi­nal­po­li­zei­in­spek­ti­on Saal­feld unter 03672–4171464 oder die Poli­zei in Saal­feld unter 03671–560 entgegen.

Ein Foto des Ver­miss­ten fin­den Sie unter https://​www​.poli​zei​.bay​ern​.de/​f​a​h​n​d​u​n​g​/​p​e​r​s​o​n​e​n​/​v​e​r​m​i​s​s​t​e​/​0​4​4​4​8​5​/​i​n​d​e​x​.​h​tml

Poli­zei­in­spek­ti­on Kulmbach

Zuge­kifft am Steuer

KULM­BACH. Am Don­ners­tag­abend stell­ten Beam­te der PI Kulm­bach bei einer Kon­trol­le eines BMWs einen zuge­kiff­ten Fah­rer fest. Der 24-jäh­ri­ge ver­such­te die Beam­ten mit einer Fin­te zu täu­schen, nach einem Abbie­ge­vor­gang stell­te er sei­nen Pkw ohne Licht am Fahr­bahn­rand ab. Die­ser „Flucht­ver­such“ konn­te jedoch im Keim erstickt wer­den und der 24-jäh­ri­ge Kulm­ba­cher einer Kon­trol­le unter­zo­gen. Auf­grund dro­gen­ty­pi­scher Auf­fäl­lig­kei­ten und dem Geruch von Mari­hua­na war der Grund sei­nes Ver­hal­tens schnell gefun­den. Auf Nach­fra­ge gab der Mann zu Dro­gen im Vor­feld kon­su­miert zu haben, bei der Durch­su­chung konn­te dann noch eine gerin­ge Men­ge Mari­hua­na auf­ge­fun­den wer­den. Nach erfolg­ter Blut­ent­nah­me und Sicher­stel­lung des Betäu­bungs­mit­tels wur­de er wie­der ent­las­sen. Es wird gegen die­sen nun wegen eines Ver­sto­ßes nach dem Betäu­bungs­mit­tel­ge­set­zes ermittelt.

Unfall­flucht

KULM­BACH Im Zeit­raum von Diens­tag­nach­mit­tag bis Mitt­woch­mit­tag wur­de ein roter Maz­da von einem bis­lang unbe­kann­ten Fahr­zeug am Heck ange­fah­ren. Der Pkw war vor einer Senio­ren­wohn­an­la­ge Am Rasen in Kulm­bach geparkt. Die PI Kulm­bach ermit­telt in die­sem Zusam­men­hang wegen Uner­laub­ten Ent­fer­nen vom Unfall­ort und bit­tet um sach­dien­li­che Hinweise.

Fahr­an­fän­ger unter Drogeneinfluss

Ein 19jähriger Fahr­an­fän­ger wur­de am Don­ners­tag­abend im Kulm­ba­cher Stadt­ge­biet einer Ver­kehrs­kon­trol­le unter­zo­gen. Im Rah­men des Kon­troll­ge­sprä­ches stell­ten die Beam­ten dro­gen­ty­pi­sche Auf­fäl­lig­kei­ten fest. Ein durch­ge­führ­ter Urin­test ver­lief posi­tiv auf meh­re­re Dro­gen­ar­ten. Die Wei­ter­fahrt mit dem Pkw wur­de dar­auf­hin sofort unter­sagt. Der jun­ge Mann muss­te sich anschlie­ßend einer Blut­ent­nah­me unter­zie­hen. Soll­te sich im Rah­men der Blut­un­ter­su­chung der Anfangs­ver­dacht bestä­ti­gen, erwar­ten den Fahr­an­fän­ger ein Buß­geld von 500,- Euro, zwei Punk­te in der Ver­kehrs­sün­der­da­tei und ein 1monatiges Fahr­ver­bot. Es ist zudem zu erwar­ten, dass die Pro­be­zeit des 19jährigen ver­län­gert wird und er an einer Nach­schu­lung teil­neh­men muss.