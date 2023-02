Tra­di­tio­nell hat­te der CSU OV Pot­ten­stein zum poli­ti­schen Fasten­es­sen in den Land­gast­hof Bau­ern­schmitt nach Kir­chen­bir­kig eingeladen.

Nach der Begrü­ßung durch die Orts­vor­sit­zen­de Bir­git Haber­ber­ger hielt Franc Dierl, Vor­sit­zen­der der CSU-Kreis­tags­frak­ti­on und Land­tags­kan­di­dat, die Fastenrede.

Beson­ders inter­es­sier­te die Zuhö­rer die Aus­wir­kun­gen der ver­lo­re­nen Kla­ge der Stadt Pot­ten­stein bezüg­lich der Kreisumlage:

Nach dem Urteil zu Gun­sten des Land­krei­ses Bay­reuth sieht sich Franc Dierl, der CSU-Land­tags­di­rekt­kan­di­dat für Bay­reuth, in sei­ner­Ein­schät­zung zur Bewer­tung der Finan­zen von kreis­an­ge­hö­ri­gen Kom­mu­nen bestä­tigt. Unter Hin­weis auf die noch aus­ste­hen­de schrift­li­che Urteils­be­grün­dung distan­zier­te sich Franc Dierl deut­lich von der Vor­ge­hens­wei­se der Frei­en Wäh­ler hinch­sicht­lich der Kla­ge­wel­le gegen den Land­kreis: „Unter dem Strich pro­fi­tie­ren im schlech­te­sten Fall lei­der nur die Anwälte“.

Zudem stell­te Franc Dierl sei­ne Zie­le für den Land­tags­wahl­kampf vor, die zu reger Dis­kus­si­on führ­ten. „Wie wich­tig Sicher­heit und Demo­kra­tie sei­en, sehen wir an dem seit 1 Jahr dau­ern­den Krieg in der Ukrai­ne – mit­ten in Euro­pa – unfass­bar trau­rig und nie­mand hät­te sich das vor­stel­len können.“