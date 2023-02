Teil­nah­me kostenlos

Bian­ca Heger, die Beauf­trag­te für Chan­cen­gleich­heit am Arbeits­markt (BCA) der Agen­tur für Arbeit Bam­berg-Coburg bie­tet am Diens­tag, 07. März von 19.30 Uhr bis 21.00 Uhr ein kosten­lo­ses Semi­nar mit Busi­ness Coach Anna Danie­la Pickel an. The­ma ist, wie man Gehalts­ver­hand­lun­gen durch gute Vor­be­rei­tung erfolg­reich führt und durch geschick­te Kom­mu­ni­ka­ti­on „Stol­per­fal­len“ im Gespräch vermeidet.

Bian­ca Heger: „Der Equal Pay Day mar­kiert sym­bo­lisch den Tag im Jahr, bis zu dem Frau­en unent­gelt­lich arbei­ten wür­den, wenn sie die glei­che Lohn­sum­me erhiel­ten wie Män­ner. Heu­er fällt die­ser Tag in Deutsch­land auf den 07.März. Oft liegt die­ser Gen­der Pay GAP an dem Berufs­feld in dem Frau­en arbei­ten oder aber an Teil­zeit zur Ver­ein­bar­keit von Fami­lie und Beruf. Wei­ter­hin schät­zen sich Frau­en oft nicht so posi­tiv ein, wie es ihrer Qua­li­fi­ka­ti­on ent­sprä­che. In Vor­stel­lungs­ge­sprä­chen und ins­be­son­de­re bei Gehalts­ver­hand­lun­gen kommt es jedoch auf ziel­si­che­re Kom­mu­ni­ka­ti­on an.“

Anmel­dun­gen bit­te an Bamberg-​Coburg.​BCA@​arbeitsagentur.​de. Sie erhal­ten anschlie­ßend eine Bestä­ti­gung und Ein­la­dung mit dem Link zur Ver­an­stal­tung. Die BCA Bian­ca Heger beant­wor­tet ger­ne auch tele­fo­nisch Fra­gen vor­ab unter 09561/93 309.