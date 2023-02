Gemein­sa­me Pres­se­er­klä­rung des Poli­zei­prä­si­di­ums Ober­fran­ken und der Staats­an­walt­schaft Bayreuth

KASEN­DORF, LKR. KULM­BACH. Nach dem Fund der Lei­che eines 48-Jäh­ri­gen am Diens­tag, 14. Febru­ar 2022, in einem Wald­stück bei Kasen­dorf, führ­ten die Ermitt­lun­gen von Staats­an­walt­schaft und Poli­zei nun zur Fest­nah­me einer Tatverdächtigen.

Am Diens­tag, 14. Febru­ar 2022, wur­de in einem Wald­stück nahe des Kasen­dor­fer Orts­tei­les Pee­sten die Lei­che eines 48-jäh­ri­gen Man­nes aus der Regi­on auf­ge­fun­den. Bereits einen Tag spä­ter tru­gen die Ermitt­lun­gen von Staats­an­walt­schaft und Kri­mi­nal­po­li­zei Früch­te: Ein 24-Jäh­ri­ger Tat­ver­däch­ti­ger wur­de fest­ge­nom­men und befin­det sich seit­dem in Untersuchungshaft.

Wei­te­re umfang­rei­che Ermitt­lun­gen, bei­spiels­wei­se Ver­neh­mun­gen, führ­ten am gest­ri­gen Don­ners­tag nun zur Fest­nah­me einer wei­te­ren Tat­ver­däch­ti­gen. Auf Antrag der Staats­an­walt­schaft Bay­reuth erließ ein Ermitt­lungs­rich­ter am Frei­tag­mit­tag Unter­su­chungs­haft­be­fehl gegen die 41-Jäh­ri­ge aus dem Land­kreis Kulm­bach. Die­se ist drin­gend ver­däch­tig an dem Tod des 48-Jäh­ri­gen betei­ligt gewe­sen zu sein und befin­det sich aktu­ell in einer Justizvollzugsanstalt.

Inzwi­schen ermit­teln die Staats­an­walt­schaft Bay­reuth und die Kri­mi­nal­po­li­zei Bay­reuth wegen Mor­des gegen die bei­den Tatverdächtigen.