Der Käl­te­krei­s³, das Kom­pe­tenz­netz­werk für Käl­te- und Kli­ma­tech­nik Hoch­fran­ken lädt Inter­es­sier­te am Don­ners­tag, 09.03.2022 ab 15.00 Uhr zu sei­nem 8. Netz­werktref­fen ein. Treff­punkt ist dies­mal das Beruf­li­che Schu­lungs­zen­trum Kulm­bach (Georg-Hagen-Str. 35 95326 Kulm­bach). Ziel des Netz­werks ist es, klei­nen und mit­tel­stän­di­schen Unter­neh­men in der Regi­on die Mög­lich­keit zu geben ihr Wis­sen über Käl­te- und Kli­ma­tech­nik aus­zu­tau­schen und Inno­va­tio­nen in die­sen Berei­chen voranzutreiben.

Nach der Begrü­ßung durch Prof. Dr.-Ing. Tho­mas Schlos­ser, Stif­tungs­pro­fes­sor für Käl­te­tech­nik an der Hoch­schu­le Hof, erwar­tet die Teil­neh­me­rin­nen und Teil­neh­mer ein inter­es­san­ter Rund­gang durch die Räum­lich­kei­ten des Beruf­li­chen Schul­zen­trums. Besich­tigt wer­den dabei die CO2- Anla­ge, das Lehr­mo­dell einer Wär­me­pum­pe und der Käl­te­kreis­lauf aus Glas. Da vor Ort auch ein prak­ti­scher Teil ange­bo­ten wird, wird die Mit­nah­me von Schutz­schu­hen und Schutz­bril­le angeraten.

Die Hoch­schu­le Hof bit­tet um Anmel­dung per E‑Mail an diana.​stein.​2@​hof-​university.​de

Über die Hoch­schu­le Hof:

Für die Hoch­schu­le Hof ste­hen ihre aktu­ell rund 3800 Stu­die­ren­den an erster Stel­le. Alle Stu­di­en­an­ge­bo­te wer­den kon­ti­nu­ier­lich ange­passt, um die Stu­die­ren­den fit für die Welt von mor­gen zu machen. Pra­xis­ori­en­tie­rung, Inter­na­tio­na­li­sie­rung und intel­li­gen­te Res­sour­cen­nut­zung ste­hen im Fokus von Leh­re und For­schung an der Hoch­schu­le Hof. Im Bereich Inter­na­tio­na­li­sie­rung legt die Hoch­schu­le einen Schwer­punkt auf Indi­en. Im Hin­blick auf das The­ma intel­li­gen­te Res­sour­cen­nut­zung ste­hen Was­ser- und Ener­gie­ef­fi­zi­enz im Vor­der­grund. Das breit­ge­fä­cher­te und inter­dis­zi­pli­nä­re Stu­di­en­an­ge­bot reicht von Wirt­schaft über Inter­dis­zi­pli­nä­re und inno­va­ti­ve Wis­sen­schaf­ten bis hin zu Infor­ma­tik und Ingenieurswissenschaften.