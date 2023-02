Frau­en­rech­te im Blick – in Mada­gas­kar und bei uns

Fest­got­tes­dienst mit Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl und Mise­re­or-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Pir­min Spiegel

Bam­berg. Die diö­ze­sa­ne Eröff­nung der Mise­re­or-Fasten­ak­ti­on fin­det in die­sem Jahr im Seel­sor­ge­be­reich Bam­ber­ger Westen statt. Der Fest­got­tes­dienst am Sonn­tag, den 5.März, in St. Mar­tin, Grü­ner Markt 19, beginnt um 11 Uhr. Zele­bran­ten sind der Bam­ber­ger Diö­ze­san­ad­mi­ni­stra­tor, Weih­bi­schof Her­wig Gös­sl, und Mise­re­or-Haupt­ge­schäfts­füh­rer Pir­min Spie­gel. Die Frau­en­recht­le­rin Schwe­ster Mode­sti­neRa­soflo­ari­vo­la aus Mada­gas­kar wird über ihre Arbeit berich­ten. Nach dem Got­tes­dienst folgt eine Pro­zes­si­on zum Bam­ber­ger Dom mit Fasten­es­sen im Dompfarrheim.

Bereits am Vor­abend, Sams­tag, den 4. März, fin­det in der Bam­ber­ger Maria-Ward-Schu­le, Edel­str. 8, ab 19.30 Uhr eine Podi­ums­dis­kus­si­on zum The­ma der dies­jäh­ri­gen Fasten­ak­ti­on „Frau. Macht. Ver­än­de­rung“ statt. Es dis­ku­tie­ren Pir­min Spie­gel, Schwe­ster Katha­ri­na Ganz, Gene­ral­obe­rin der Ober­zel­ler Fran­zis­ka­ne­rin­nen, Mela­nie Huml, Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­rin für Inter­na­tio­na­les, sowie Erz­bi­schof em. Lud­wig Schick. Der Tag an der Maria-Ward-Schu­le beginnt ab 16 Uhr mit Spiel- und Info­stän­den. Um 18 Uhr ver­mit­telt Max Bous­so in einem Kon­zert afri­ka­ni­sche Kul­tur und Lebensfreude.

Unter dem Mot­to „Frau. Macht. Ver­än­de­rung“ rich­tet Mise­re­or, das katho­li­sche Werk für Ent­wick­lungs­zu­sam­men­ar­beit, in die­sem Jahr den Blick auf Frau­en aus Mada­gas­kar, die den sozia­len Wan­del ihrer Gesell­schaft vor­an­trei­ben. Kol­lek­te ist bei den Got­tes­dien­sten des fünf­ten Fasten­sonn­tags, am 26. März.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen zur dies­jäh­ri­gen Fasten­ak­ti­on fin­den Sie hier: https://​fasten​ak​ti​on​.mise​re​or​.de/