Gemein­sa­me Pres­se­mit­tei­lung: Medi­zin­aus­bil­dung in Bay­reuth stär­ken, kom­mu­na­le Ebe­ne entlasten

Grü­ne for­dern Ver­kauf des MCO Gebäu­des an den Frei­staat und Beschleu­ni­gung der Neu­bau Planungen

Mit einem gemein­sa­men Vor­stoß zur Medi­zin­aus­bil­dung am Medi­zin­cam­pus Ober­fran­ken ( wol­len Tim Par­gent, MdL, finanz­po­li­ti­scher Spre­cher der grü­nen Land­tags­frak­ti­on, und Ste­fan Schlags, Stadt­rat, Auf­sichts­rat und Ver­bands­rat des Kli­ni­kums Bay­reuth, die Rea­li­sie­rung der benö­tig­ten Gebäu­de beschleu­ni­gen und gleich­zei­tig die kom­mu­na­le Ebe­ne ent­la­sten Das bestehen­de vom Zweck­ver­band errich­te­te und dem Frei­staat ver­mie­te­te MCO Gebäu­de soll über­eig­net und zeit­nah in direk­ter Ver­bin­dung um ein wei­te­res Gebäu­de erwei­tert wer­den Die staat­li­chen Gebäu­de sind bis­her noch als sepa­ra­ter Kom­plex in eini­ger Ent­fer­nung geplant, die Grund­stücks­su­che ist noch nicht been­det Zu prü­fen ist, ob durch den Bau eines „ Pro­jek­tie­rungs­ko­sten ver­rin­gert wer­den können.

Ein ent­spre­chen­der Antrag an die Ver­bands­ver­samm­lung wird eingereicht.

„Der Bau eines Hoch­schul­ge­bäu­des war und ist Auf­ga­be des Lan­des, nicht einer Kom­mu­ne Mit einem Ver­kauf kön­nen Inve­sti­ti­ons­mit­tel frei­wer­den, die in der der­zeit schwie­ri­gen Lage an ande­rer Stel­le drin­gend benö­tigt wer­den, um die Kern­auf­ga­be der medi­zi­ni­schen Ver­sor­gung sicher­zu­stel­len“, so Ste­fan Schlags.

„Der Ver­zicht auf einen sepa­ra­ten Bau­kom­plex ist wirt­schaft­lich ver­nünf­tig und unter Flä­chenspa­ra­spek­ten öko­lo­gisch ange­sagt Ich wer­de mich bei der Staats­re­gie­rung dafür ein­set­zen, dass die Bau­maß­nah­men vor­ge­zo­gen wer­den und so der drin­gend benö­tig­te Platz für die Medi­zin­aus­bil­dung in Ober­fran­ken geschaf­fen wird“, so Tim Par­gent, MdL.