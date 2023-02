Baum­be­stand in Innen­hö­fen erhalten

Grü­ne wol­len über Bau­recht dafür sor­gen, dass alte Bäu­me nicht für Neu­bau­ten oder neue Park­plät­ze fal­len müssen

„Wir müs­sen wert­vol­le Bäu­me in gro­ßen Innen­hö­fen, wie es sie zum Bei­spiel in meh­re­ren Kar­rees in der Wun­der­burg gibt, künf­tig erhal­ten“, sagt Mar­kus Schä­fer, bau­po­li­ti­scher Spre­cher der Stadt­rats­frak­ti­on Grü­nes Bam­berg. Hin­ter­grund für sei­nen Vor­stoß ist die Baum­fäl­lung in einem Innen­hof beim Kuni­gun­den­damm, die in die Schlag­zei­len gera­ten war. Sie war aller­dings auf­grund der Vor­ga­ben des Bebau­ungs­plans zu geneh­mi­gen, wel­cher an der Stel­le kei­ne Grün­flä­che, son­dern Park­plät­ze vorsieht.

Mar­kus Schä­fer weiß von einem ähn­lich gela­ger­ten Fall ganz in der Nähe, in einem ande­ren Innen­hof am Kuni­gun­den­damm: „Auch dort muss­te alter Baum­be­stand einem Neu­bau und neu­en Park­plät­zen im Innen­hof wei­chen – bedau­er­li­cher­wei­se.“ Aber auch hier konn­te man nach Schä­fers Wor­ten nichts machen. „Es besteht ein Bau­recht. Selbst wenn eine Stadt­rats­mehr­heit das Fäl­len der Bäu­me hät­te ver­hin­dern wol­len, wür­de der Bau­herr sein Recht eben vor Gericht durch­set­zen“, erklärt er.

Doch zufrie­den geben wol­len sich die Grü­nen mit die­ser Situa­ti­on nicht. Denn in Zei­ten des Kli­ma­wan­dels sind begrün­te Innen­hö­fe und vor allem alte Bäu­me ein „sehr hohes Gut, das unbe­dingt geschützt und erhal­ten blei­ben muss“, meint Ste­fan Kurz, natur­schutz­po­li­ti­scher Spre­cher von Grü­nes Bam­berg. „Wich­tig ist das vor allem in innen­stadt­na­hen Gebie­ten wie der Wun­der­burg, mit sehr dich­ter Bebau­ung und einem hohen Poten­zi­al, sich im Som­mer stark aufzuheizen.“

Frei­lich steht die­ses Inter­es­se aber im Kon­flikt mit dem unbe­strit­te­nen Bedarf nach neu­en Woh­nun­gen und dem Ziel der Nach­ver­dich­tung. Genau das pro­ble­ma­ti­siert die so genann­te „Dop­pel­te Innen­ent­wick­lung“, weiß Grü­nen-Stadt­rat Schä­fer, selbst Stadt­pla­ner. Sie ist Ziel eines Antrags der Grünen.

Kon­kret geht es dar­um, dass die Stadt­ver­wal­tung für die von die­sem Kon­flikt betrof­fe­nen Innen­hö­fe – in der Wun­der­burg, aber auch in ande­ren Stadt­tei­len – auf­zei­gen soll, wie eine ver­träg­li­che Innen­ent­wick­lung funk­tio­nie­ren kann. „Wir soll­ten nicht wie­der, wie in den bei­den aktu­el­len Fäl­len, unver­se­hens in Situa­tio­nen gera­ten, wo wir kei­ne Ent­schei­dungs­mög­lich­keit mehr haben. Wir müs­sen statt­des­sen vor­aus­schau­end vor­ge­hen, für jeden ein­zel­nen Innen­hof gut abwä­gen und dann rechts­si­cher pla­nen.“ Dass der Baum­be­stand dabei einen wesent­lich höhe­ren Rang ein­neh­men muss als bis­her, ist für die Grü­nen selbstverständlich.