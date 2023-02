Rund um den Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag, der jedes Jahr am 08. März statt­fin­det, sind im Land­kreis Forch­heim wie­der eini­ge inter­es­san­te Ver­an­stal­tun­gen und Aktio­nen geplant. Dabei for­dern die Gleich­stel­lungs­stel­le des Land­rats­am­tes, die betei­lig­ten Frau­en­ver­bän­de ( AWO, DGB, GEW, KAB, VDK, Ver­di, Frau­en Uni­on, Freie Wäh­ler, SPD, Bündnis90 Die Grü­nen und die Sor­op­ti­mi­sten Forch­heim-Kai­ser­pfalz) die Ver­wirk­li­chung der Gleich­be­rech­ti­gung von Frau­en in Fami­lie, Gesell­schaft und Politik.

Akti­ons­stand zum Frau­en­tag am 8. März – mit Rosenverteilung

Die Gleich­stel­lungs­stel­le des Land­rats­am­tes und die o. g. Frau­en­ver­bän­de wer­den am Mitt­woch, 8. März 2023 von 11 bis 14 Uhr in der Fuß­gän­ger­zo­ne (Haupt­stra­ße) Forch­heim zum Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag Rosen verteilen.

Denn: Frau­en lei­sten in Fami­lie, Beruf und Ehren­amt einen wert­vol­len Bei­trag für die Gesell­schaft. Mei­stens küm­mern sich Frau­en um Haus­halt, Kin­der­er­zie­hung, Betreu­ung von pfle­ge­be­dürf­ti­ger Ange­hö­ri­ger und gehen zudem einer beruf­li­chen Beschäf­ti­gung nach. Dar­über hin­aus enga­gie­ren sie sich oft ehren­amt­lich im sozia­len Bereich: Frau­en lei­sten Erheb­li­ches und haben Anspruch auf Chan­cen­gleich­heit und ent­spre­chen­de Aner­ken­nung in den ver­schie­den­sten Lebensbereichen!

Wir for­dern tat­säch­li­che Gleich­be­rech­ti­gung – Schluss mit Benachteiligung!

Gerech­te Bezah­lung für gleich­wer­ti­ge Arbeit, Wert­schät­zung für fami­liä­res und sozia­les Enga­ge­ment, glei­che beruf­li­che Auf­stiegs­mög­lich­kei­ten auch in Füh­rungs­po­si­tio­nen und Berück­sich­ti­gung bei der Ver­ga­be poli­ti­scher Ämter soll­ten nicht die Aus­nah­me, son­dern die Regel sein! Online-Vor­trag: So sichern Frau­en Ihre Zukunft“ am Mitt­woch, 08. März Da Frau­en lei­der häu­fig schlech­ter bezahlt wer­den oder wegen Kin­der­er­zie­hung oder Pfle­ge von Ange­hö­ri­gen im Berufs­le­ben eine Pau­se ein­le­gen müs­sen bzw. nur einer Teil­zeit­be­schäf­ti­gung nach­ge­hen kön­nen, ver­die­nen sie auch weni­ger; finan­zi­el­le Ein­bu­ßen und Abhän­gig­kei­ten sind vor­pro­gram­miert. Bei gerin­ge­rem Ver­dienst fällt auch die zukünf­ti­ge Ren­te deut­lich nied­ri­ger aus. Kom­men dann noch die Tren­nung vom Part­ner oder ande­re Schick­sals­schlä­ge dazu, lei­den Frau­en unter Alters­ar­mut. Wie frau dem vor­beu­gen und finan­zi­ell unab­hän­gi­ger wer­den kann oder wel­che Absi­che­rungs- und Vor­sor­ge­mög­lich­kei­ten bestehen, wird im Rah­men des kosten­frei­en Online-Vor­trags „So sichern Frau­en Ihre Zukunft“ erläu­tert, der am Inter­na­tio­na­len Frau­en­tag am Mitt­woch, 08. März 2023 um 19 Uhr sei­tens der Gleich­stel­lungs­stel­le in Koope­ra­ti­on mit der VHS des Land­krei­ses Forch­heim ange­bo­ten wird. Wäh­rend des Vor­trags kön­nen Fra­gen über die Chat-Funk­ti­on gestellt wer­den. Die Teil­nah­me ist kosten­frei; es ist jedoch eine vor­he­ri­ge Anmel­dung not­wen­dig: www​.vhs​-forch​heim​.de (Fo711).

Online-Event: Zoo­ming Fema­le Artists: „Alle Macht den Nanas!“

Lesung – Werk­schau – Infotainment

Eben­falls pas­send zum Frau­en­tag bie­ten die Volks­hoch­schu­le und die Gleich­stel­lungs­stel­le des Land­krei­ses Forch­heim am Don­ners­tag, 09. März 2023 um 19 Uhr mit der Online-Ver­an­stal­tung „Alle Macht den Nanas!“ eine Begeg­nung mit der Künst­le­rin Niki de Saint Phal­le an.

Niki de Saint Phal­le zählt zu den schil­lernd­sten Künst­le­rin­nen der zwei­ten Hälf­te des 20. Jahr­hun­derts. Vor allem für ihre far­ben­fro­hen, sinn­lich­vo­lu­mi­nö­sen Frau­en­fi­gu­ren, den Nanas, ist die Male­rin und Bild­haue­rin bekannt. Selbst­be­wusst und stark trans­por­tie­ren sie die „Nana-Power“, das moder­ne Frau­en­bild der Künst­le­rin, die für Frau­en die glei­chen Frei­räu­me wie für Män­ner beanspruchte.

Zoo­ming Fema­le Artists (ZoFA) nimmt Sie mit auf die Rei­se durch das Leben und facet­ten­rei­che Werk der Femi­ni­stin, die ihre Zie­le prä­zi­se anvi­sier­te und sich nach­drück­lich behaup­te­te. Anmel­dung bit­te bis einen Tag vor­her unter www​.vhs​-forch​heim​.de (Fo 710).