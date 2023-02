Die VR Bank Bay­reuth-Hof eG. unter­stützt die Uni­ver­si­tät Bay­reuth seit Jah­ren mit einer groß­zü­gi­gen Spen­de. Am ver­gan­ge­nen Frei­tag wur­de vom Vor­stand­mit­glied der VR-Bank, Jür­gen Dün­kel, ein Spen­den­scheck in Höhe von 3.000 Euro an den Uni­ver­si­täts­ver­ein Bay­reuth e.V., ver­tre­ten durch sei­nen 1. Vor­sit­zen­den Dr. Micha­el Hohl, über­reicht. Die Spen­de kommt tra­di­tio­nell dem Lehr­stuhl für Finanz­wirt­schaft und Bank­be­triebs­leh­re (Prof. Schä­fer) sowie dem Lehr­stuhl für Inter­na­tio­na­le Rech­nungs­le­gung (Prof. Fül­bier) und der Pro­fes­sur für Wirt­schafts- und Unter­neh­mens­ethik (Prof. Brink) zugu­te, um For­schung und Leh­re zu unter­stüt­zen. Mit die­ser Spen­de ist es mög­lich, For­schungs­pro­jek­te vor­an­zu­trei­ben, für die öffent­li­che Mit­tel der Uni­ver­si­tät nicht oder nicht in aus­rei­chen­dem Maße zur Ver­fü­gung stehen.

Die jähr­li­che Spen­de unter­streicht die Ver­bin­dung zwi­schen der Uni­ver­si­tät Bay­reuth und der VR Bank Bay­reuth-Hof eG. Bank­vor­stand Jür­gen Dün­kel sagt dazu: „Die Uni­ver­si­tät ist ein Leucht­turm in unse­rer Regi­on. Stu­die­ren­de pro­fi­tie­ren von einer her­vor­ra­gen­den Aus­bil­dung. Gleich­zei­tig wer­den Zukunfts­the­men früh­zei­tig erkannt, erforscht und auf­be­rei­tet. Die­ses Wis­sen kommt auch den Unter­neh­men vor Ort zu Gute. Die­se Kom­bi­na­ti­on aus Inno­va­ti­on und Ver­ant­wor­tung gegen­über jun­gen Men­schen und der gesam­ten Gesell­schaft unter­stüt­zen wir sehr gerne.“

Kon­kret wer­den dadurch am Lehr­stuhl für Inter­na­tio­na­le Rech­nungs­le­gung Pro­jek­te in den Berei­chen der Bilanz- und Kapi­tal­markt­kon­trol­le sowie der Nach­hal­tig­keits­be­richt­erstat­tung geför­dert. Im Bereich Wirt­schafts- und Unter­neh­mens­ethik wird es durch die Spen­de mög­lich sein, die Akti­vi­tä­ten am Inno­va­ti­ons­Lab für Ethik und Manage­ment zu ver­stär­ken. Am Lehr­stuhl für Finanz­wirt­schaft und Bank­be­triebs­leh­re wird die Spen­de für die Vor­be­rei­tung von daten­ge­stütz­ten Pro­jek­ten im Bereich der Ban­ken­re­gu­lie­rung („Basel III“) eingesetzt.