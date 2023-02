Die Feu­er­wehr Forth wur­de zusam­men mit wei­te­ren Kräf­ten zu einer Rauch­ent­wick­lung in einem Kin­der­hort in Forth alar­miert. Bereits auf Anfahrt wur­de auf­grund der Lage des Objek­tes ein Bereit­stel­lungs­raum durch den Ein­satz­lei­ter vor­ge­ge­ben. Bei Ein­tref­fen der Feu­er­wehr Forth war das Gebäu­de bereits eva­ku­iert. Ein Trupp unter schwe­rem Atem­schutz ging umge­hend zur Erkun­dung in das Gebäu­de vor. Durch den Trupp konn­te eine leich­te Rauch­ent­wick­lung wahr­ge­nom­men wer­den. Mit­tels Wär­me­bild­ka­me­ra konn­te ein Pla­stik­teil eines Kin­der­spiel­zeugs in einem Elek­tro-Heiz­kör­per aus­fin­dig gemacht wer­den. Die Hei­zung wur­de durch die Feu­er­wehr strom­los geschal­ten. Nach kur­zer Zeit konn­ten alle Kräf­te bis auf Forth und Frohn­hof aus dem Ein­satz ent­las­sen wer­den. Im Anschluss wur­de das Gebäu­de belüf­tet und an den Betrei­ber über­ge­ben. Durch die schnel­le Reak­ti­on der Betreu­er wur­de nie­mand ver­letzt. Nach ca. einer Stun­de war der Ein­satz für die Feu­er­wehr Forth eben­falls beendet.

Micha­el Leißner