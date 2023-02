Jun­ge Enga­gier­te haben ab Sep­tem­ber 2023 die Chan­ce, sich im Rah­men des Frei­wil­li­gen­dien­stes Bil­dung & Kul­tur auf der Natur­büh­ne in Treb­gast für ein Jahr viel­sei­tig prak­tisch zu erpro­ben – Bewer­bungs­schluss ist der 15. März.

Die Natur­büh­ne in Treb­gast ist als eine der weni­gen Ein­satz­stel­len des Frei­wil­li­gen­dien­stes Bil­dung & Kul­tur hier in der Regi­on aner­kannt. Ab Sep­tem­ber 2023 bie­tet sich jun­gen Inter­es­sier­ten zwi­schen 18 und 26 Jah­ren die Chan­ce, sich aktiv und krea­tiv mit ein­zu­brin­gen, sich gemein­sam mit den vie­len ehren­amt­li­chen Per­so­nen und pro­fes­sio­nel­len Kul­tur­schaf­fen­den für Ober­fran­ken zu enga­gie­ren und erste vor­be­ruf­li­che Erfah­run­gen zu sam­meln. Umge­ben von Natur kön­nen jun­ge Men­schen alle Facet­ten eines Thea­ter- und Kul­tur­be­triebs aktiv mit­er­le­ben und eige­ne Ideen und Pro­jek­te umset­zen. Die Auf­ga­ben­fel­der sind dabei viel­fäl­tig wie varia­bel, so dass sich jeder ent­spre­chend den eige­nen Inter­es­sen und Stär­ken ein­brin­gen kann. So kann man das Team bei­spiels­wei­se im künst­le­ri­schen Bereich im Requi­si­ten- und Büh­nen­bau, Kostüm, Schau­spiel oder der Regie­as­si­stenz ver­stär­ken. Auch Ein­sät­ze im Ser­vice­be­reich wie Gäst­e­dienst, Künst­ler­be­treu­ung oder Ticke­ting sind denk­bar. Rein­schnup­pern kann man zudem in die all­ge­mei­ne Ver­wal­tung, in das Mar­ke­ting oder die Licht- und Ton­tech­nik der Fel­sen­büh­ne – eben in alle Berei­che rund um die Ver­an­stal­tungs­or­ga­ni­sa­ti­on und ‑durch­füh­rung. Wer Thea­ter und Kutur liebt, Freu­de an Team­ar­beit hast, gern krea­tiv ist und Lust hat, sich aktiv ein­zu­brin­gen, kann auf der Natur­büh­ne viel lernen.

Ein Frei­wil­li­gen­dienst ist dabei kei­ne Arbeits­stel­le, son­dern eine Bil­dungs- und Ori­en­tie­rungs­zeit. Man bekommt die Mög­lich­keit, in ver­schie­de­nen Berei­chen neue Din­ge zu ler­nen und ver­schie­de­ne Beru­fe ken­nen zu ler­nen. Jeder Frei­wil­li­gen­dienst hat zwei Schwer­punk­te: Die Tätig­keit in der Ein­satz­stel­le und die Bil­dungs­ta­ge. Die Stel­le ist auf ein Jahr in Voll­zeit aus­ge­schrie­ben und wird mit einem monat­li­chen Taschen­geld ver­gü­tet. Sozi­al­ab­ga­ben wer­den gezahlt. Bei Bedarf för­dert die Natur­büh­ne die eige­ne Mobi­li­tät auch mit Monats- oder Jah­res­tickets für den ÖPNV. Infor­ma­tio­nen rund um die Arbeit der Natur­büh­ne auf dem Wehlit­zer Berg in Treb­gast gibt es unter www.dienaturbühne.de. Bewer­ben kann man sich bis zum 15. März direkt über die Web­site des Frei­wil­li­gen­dien­stes: www​.frei​wil​li​gen​dien​ste​-kul​tur​-bil​dung​.de