Am Don­ners­tag, 9. März, star­tet im RW21 ein vier­tei­li­ger Kurs „Eltern fit for media kids“ an der Volks­hoch­schu­le Bay­reuth. Jeweils von 19 bis 20.30 Uhr wer­den Eltern, Leh­rer bezie­hungs­wei­se Erzie­hungs­be­rech­tig­te fit gemacht im Span­nungs­feld Medi­en­kon­sum von Kin­dern und Jugend­li­chen. Eine ver­bind­liche Anmel­dung ist bis Don­ners­tag, 2. März, online unter www.vhs-bay​reuth​.de mög­lich.

Um poten­ti­el­le Kon­flik­te zu ver­mei­den, ist es wich­tig, früh mit einer ange­mes­se­nen Medi­en­er­zie­hung anzu­fan­gen. Der Kurs ver­mit­telt die hier­für nöti­ge Medi­en­kom­pe­tenz. Um eine för­dern­de Medi­en­nut­zung zu gestal­ten, gibt es Tipps und Infor­ma­tio­nen, die den Eltern und Her­an­wach­sen­den hel­fen sol­len, die Risi­ken und Gefah­ren im Inter­net zu durch­schau­en und gleich­zei­tig Medi­en als Chan­ce zur Selbst­ver­wirk­li­chung zu erken­nen. Fra­gen zur Prä­ven­ti­on (alters­ge­rech­te Medi­en­er­zie­hung, Kin­der­si­che­run­gen in End­ge­rä­ten, Umgang mit Social-Media-Platt­for­men) wer­den eben­so the­ma­ti­siert wie Posi­tiv­bei­spie­le von für Her­an­wach­sen­de geeig­ne­ten Apps und Inter­net­an­ge­bo­ten (Such­ma­schi­nen, Jugend­pro­gram­me etc.). Auch Pro­blem­si­tua­tio­nen wie Cyber­mob­bing wer­den anhand von Fall­bei­spie­len bespro­chen. Die Ver­an­stal­tung fin­det statt in Zusam­men­ar­beit mit dem Deut­schen Kin­der­schutz­bund, Kreis­ver­band Bay­reuth e.V. .