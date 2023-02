Kitas kön­nen ihre Sor­gen der Poli­tik vortragen

Der Markt Ecken­tal hat ein Tref­fen mit Wal­ter Nus­s­el orga­ni­siert. Der MdL will sich nun in Mün­chen für Ver­bes­se­run­gen einsetzen.

In gut sechs Mona­ten star­tet am 1. Sep­tem­ber das neue Kita­jahr – und die Ein­rich­tun­gen pla­gen eini­ge Nöte. Neben dem aku­ten Per­so­nal­man­gel sind das vor allem über­bor­den­de Büro­kra­tie sowie Zeit­druck und Über­la­stung der Fach­kräf­te. Die Markt­ge­mein­de Ecken­tal hat des­halb MdL Wal­ter Nus­s­el (CSU, Erlan­gen), den Beauf­trag­ten für Büro­kra­tie­ab­bau der baye­ri­schen Staats­re­gie­rung, zu einem Gespräch ein­ge­la­den. An der Run­de teil nah­men Bür­ger­mei­ste­rin Ilse Döl­le, Clau­dia Blö­chl, die im Rat­haus die Kitas betreut, Hei­ke Rech­ter, Gesamt­lei­te­rin der drei Kitas der evan­ge­li­schen Kir­chen­ge­mein­de Eschen­au, und Syl­via Backens, Geschäfts­lei­tung Kitas bei den ASB Wun­der­kin­dern und damit zustän­dig für zehn Einrichtungen.

„Uns war es wich­tig, dass die Sor­gen und Nöte der Ein­rich­tun­gen zur Spra­che kom­men“, erklärt Blö­chl die Hin­ter­grün­de des Tref­fens. Dafür stell­te Rech­ter die heu­ti­gen Auf­ga­ben einer Kita-Lei­tung denen von vor rund 15 Jah­ren gegen­über. Ihr Ergeb­nis: Die Arbeit ist deut­lich mehr gewor­den – vor allem im Bereich Doku­men­ta­ti­on und Ver­wal­tung. Auch die Kom­mu­ni­ka­ti­on sei auf­wän­di­ger, zum Bei­spiel weil es wegen län­ge­rer Betreu­ungs­zei­ten heu­te mehr Teil­zeit­kräf­te gebe und eine Ein­rich­tung heu­te mehr Öffent­lich­keits­ar­beit betrei­ben müs­se. Vor 15 Jah­ren habe sie pro Woche acht bis zehn Stun­den auf Lei­tungs­auf­ga­ben ver­wen­det, heu­te sei­en es 20 bis 22 Stun­den, sag­te Rechter.

Backens berich­te­te, dass es für klei­ne­re Trä­ger mit weni­gen Ein­rich­tun­gen immer schwe­rer wer­de, Kitas zu betrei­ben. Vor­schrif­ten, die sich regel­mä­ßig ändern, und eine ste­tig wach­sen­de Doku­men­ta­ti­ons­pflicht immer im Auge zu behal­ten und auf dem neu­sten Stand zu hal­ten, sei bald nur noch für gro­ße Trä­ger mög­lich. Außer­dem klär­te sie über den Ein­satz auf, den Trä­ger mitt­ler­wei­le zei­gen müss­ten, um päd­ago­gi­sches Per­so­nal zu gewin­nen und vor allem auch zu hal­ten. Heu­te bewer­be sich nicht mehr das Per­so­nal beim Trä­ger, son­dern der Trä­ger sich beim Per­so­nal, sag­te Backens.

„Die aktu­el­le Situa­ti­on der Kitas ist eines der gesamt­ge­sell­schaft­li­chen Pro­ble­me. Die kön­nen auch nur gemein­sam gelöst wer­den – des­halb war es uns wich­tig, Ver­tre­ter aller Betei­lig­ten an einen Tisch zu brin­gen “, lau­tet das Fazit von Ilse Döl­le nach dem Tref­fen. Gemein­sam habe man Ver­bes­se­rungs­vor­schlä­ge erar­bei­ten kön­nen, die noch nicht ein­mal etwas kosten wür­den. Blö­chl freu­te sich vor allem über das Signal des MdL, er habe neue Erkennt­nis­se aus dem Ter­min in Ecken­tal mit­neh­men kön­nen. Die wol­le er nun an die ent­spre­chen­den Mini­ste­ri­en in Mün­chen herantragen.