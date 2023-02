Gewin­ner im Hoch­schul­wett­be­werb zum „Wis­sen­schafts­jahr 2023 – Unser Universum“:

Die For­schung zur nach­hal­ti­gen Lebens­mit­tel­pro­duk­ti­on von Dr. Har­vey Har­bach an der Hoch­schu­le Hof ist eines der aus­ge­zeich­ne­ten Pro­jek­te im Rah­men des Hoch­schul­wett­be­werbs zum „Wis­sen­schafts­jahr 2023 – Unser Uni­ver­sum“. Aus über 70 Ein­rei­chun­gen wähl­te eine Fach­ju­ry bun­des­weit ins­ge­samt 15 Pro­jekt­ideen aus, die nun jeweils 10.000 Euro Preis­geld erhal­ten, um ihre Ideen bis Ende des Jah­res in die Pra­xis umzusetzen.

Seit 2000 rufen das Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung (BMBF) und Wis­sen­schaft im Dia­log (WiD) gemein­sam ein Wis­sen­schafts­jahr aus. Vie­le hun­dert Part­ner aus Wis­sen­schaft, Wirt­schaft, Bil­dung, Kul­tur und Poli­tik öff­nen dar­auf­hin die Türen ihrer Ein­rich­tun­gen. Sie laden dazu ein, einen Blick auf die Ent­wick­lun­gen und For­schun­gen des jewei­li­gen Mot­tos zu wer­fen. In die­sem Jahr stand dabei das The­ma „Unser Welt­all“ im Mittelpunkt.

Baye­ri­sche Hoch­schu­len beson­ders erfolgreich

Vom Brett­spiel bis zur Vir­tu­al­Rea­li­ty-Anwen­dung, von der Aus­stel­lung bis zum Do-it-yours­elf-Expe­ri­ment: Die aus­ge­zeich­ne­ten Pro­jek­te nähern sich dem The­ma Welt­all auf ganz unter­schied­li­che Art und Wei­se. Auch die the­ma­ti­sche Band­brei­te ist groß. Sie reicht von sehr aktu­el­len Pro­ble­men der Raum­fahrt, etwa der zuneh­men­den Ver­mül­lung unse­res Erd­or­bits, bis hin zur Fra­ge nach der Bewohn­bar­keit von Exo­pla­ne­ten oder einer vir­tu­el­len Rei­se zu einem Schwar­zen Loch. Die Teams ver­tei­len sich regio­nal über ganz Deutsch­land, mit acht Gewin­ner­pro­jek­ten sind in die­sem Jahr vor allem die baye­ri­schen Hoch­schu­len beson­ders stark vertreten.

Nach­hal­ti­ge Lebens­mit­tel­pro­duk­ti­on durch Hydro­po­nik in Hof

Über­zeu­gen konn­te dabei auch die For­schung von Dr. Har­vey Har­bach an der Hoch­schu­le für ange­wand­te Wis­sen­schaf­ten Hof: Unter der Über­schrift „Ernäh­rung der Zukunft durch nach­hal­ti­ge Lebens­mit­tel­pro­duk­ti­on“ hat­te er sich am Hoch­schul­wett­be­werb 2023 betei­ligt und war erfolg­reich. Sein The­ma dabei: In stand­ort­un­ab­hän­gi­gen, was­ser- und nähr­stoff­ef­fi­zi­en­ten Syste­men kön­nen nahe­zu über­all ess­ba­re Pflan­zen ange­baut wer­den – sogar im Welt­all. „Unser Pro­jekt möch­te anhand eines inter­ak­ti­ven Feld­ver­suchs bele­gen, dass Hydro­po­nik ein prak­ti­ka­bler Bau­stein in der Zukunft unse­rer Lebens­mit­tel­ver­sor­gung sein kann“, so Dr. Har­vey Har­bach. „Um dies nun umzu­set­zen, wer­den Zwei­er­grup­pen aus Stu­die­ren­den und Grund­schul­kin­dern gemein­sam Ver­su­che durch­füh­ren, deren Ergeb­nis­se online und in einer Fach­zeit­schrift ver­öf­fent­licht wer­den sol­len“, so der For­scher weiter.

Ver­net­zung und wei­te­re Bewertung

Wäh­rend für die Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner nun die Umset­zungs­pha­se ihrer Ideen beginnt, besu­chen sie gleich­zei­tig Schu­lun­gen und Ver­an­stal­tun­gen von Wis­sen­schaft im Dia­log, bei denen sie sich auch unter­ein­an­der ver­net­zen kön­nen. Am Ende des Jah­res wer­den die Pro­jek­te schließ­lich ein wei­te­res Mal bewer­tet und ent­schie­den, wel­che Teams das The­ma Uni­ver­sum beson­ders krea­tiv und zugäng­lich ver­mit­telt haben. Über ihre Fort­schrit­te, Schwie­rig­kei­ten und High­lights bei der Pro­jekt­um­set­zung infor­mie­ren die Teams regel­mä­ßig auf dem Blog des Hoch­schul­wett­be­werbs: www​.hoch​schul​wett​be​werb​.net.

Der Hoch­schul­wett­be­werb wird jähr­lich von Wis­sen­schaft im Dia­log (WiD) in Koope­ra­ti­on mit dem Bun­des­ver­band Hoch­schul­kom­mu­ni­ka­ti­on und der Hoch­schul­rek­to­ren­kon­fe­renz aus­ge­ru­fen und vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung im Rah­men des Wis­sen­schafts­jah­res gefördert.