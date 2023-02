Die Sport­hal­le der DJK Ker­s­bach war wie­der sehr gut gefüllt und so konn­te nach der Pan­de­mie Jung und Alt feiern.

Tra­di­tio­nell beginnt der Fasching mit dem Kin­der­fa­sching, wel­cher von Fran­zis­ka Mey­er und Nele Rudolph gestal­tet wur­de. Mit vie­len Spie­len und Musik war die Tanz­flä­che immer voll.

Die Disc­jockeys heiz­ten den Saal kräf­tig an. Das Show­pro­gramm begann dann nach dem Kin­der­pro­gramm und so ging die Stim­mung ohne Unter­bre­chung in der Hal­le wei­ter. Pfarr­ge­mein­de­rats­vor­sit­zen­der und Mode­ra­tor Klaus Zamet­zer und Roland Hof­mann konn­ten hier Jung und Alt dar­un­ter auch Pfar­rer Mar­tin Emge begrü­ßen. Mit einem Begrü­ßung Video star­te der Showteil.

Vier­und­zwan­zig Tanz­schlümp­fe ent­führ­ten gekonnt die Anwe­sen­den in die Kari­bik mit ihrem Show­tanz Kari­bik­fie­ber. Gekonnt brach­ten die Akteu­re das unter Lei­tung von Cari­na See­se und Chri­sti­na Wil­lert trai­nier­te Pro­gramm auf die Büh­ne. Tosen­der Applaus, bekannt­lich ein Brot der Künst­ler, war der Lohn für alle Mühen.

Bekannt­lich ist der Wei­ber­fa­sching in Ker­s­bach auch wäh­rend Coro­na nicht aus­ge­fal­len. Dies ist wahr­lich ein­ma­lig im Land­kreis Forch­heim. Hier­zu hat­ten vie­le Akteu­re des Män­ner­ba­letts ein Video auf­ge­nom­men, wel­ches zwi­schen den Auf­trit­ten gezeigt wurden.

Als zwei­te Auf­füh­rung der Kits kamen Trol­le auf das Par­kett und ver­zau­ber­ten die Zuschau­er. Hier hat­ten Kat­ja Gum­bert und Karin Haack 21 Akteu­re über Wochen trai­niert. Auch die­se Auf­füh­rung wur­de von der vol­len Hal­le mit tosen­den Applaus honoriert.

Nach einem wei­te­ren Coro­na­vi­deo kam die Grup­pe Dance Revo­lu­ti­on an die Rei­he. Mit dem Mot­to Clas­sic Street­dance brach­ten sie die Stim­mung auf einen wei­te­ren Höhe­punkt. Lan­ge anhal­ten­der Applaus und Zuga­ben waren für alle Grup­pen der Lohn. Die drei Trai­ne­rin­nen Dani War­muth, Dina Ros­sa und San­dy Sebald wer­den zukünf­tig die Grup­pe nicht mehr trai­nie­ren, aber die neu­en Trai­ner Eme­ly War­muth, Sophie und Maria Greif sind die Neu­en und haben als Tän­ze­rin­nen bei die­sem Auf­tritt bereits unterstützt.

Ein wei­te­res Video zeigt die Mit­glie­der des Män­ner­ba­letts in den Kostü­men der letz­ten Jah­re, wel­che wäh­rend Coro­na gedreht wur­den und die Akti­on Wei­ber­fa­sching eben­falls unter­stützt haben.

Wie immer war der Höhe­punkt des Abends der Auf­tritt des Män­ner­ba­letts Ker­s­bach. Die „gestähl­ten Kör­per, ein ein­zi­ges Mus­kel­pa­ket“ ent­führ­ten die Gäste auf eine Zeit­rei­se. Die Nean­der­ta­ler haben mit tol­ler Musik die Epo­chen der mensch­li­chen Ent­wick­lung gezeigt. Die Trup­pe bedank­te sich bei den Unter­stüt­zern San­dy Sebald, Lydia Zamet­zer und Nina Zamet­zer sowie der Schnei­de­rin mit einem Präsent.

Noch lan­ge wur­de bei hei­ßer Musik am Ende das Tanz­bein geschwungen.

Fazit, der Pfarr­fa­sching ein sehr wich­ti­ger und ger­ne genutz­ter Ter­min im Jah­res­pro­gramm des Stadt­teils Ker­s­bach ist. Nach dem Fasching ist vor dem Fasching uns wer­den sicher die Köp­fe der Pla­ner bereits auf Ideen­su­che sein.

Ger­hard Hoch