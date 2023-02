Am Sams­tag erwar­ten die Bau­nach Young Pikes in der 2. Regio­nal­li­ga Nord die 3. Mann­schaft der Dres­den Titans im Bas­ket­ball Cen­ter Haupts­moor. Der Spiel­be­ginn muss­te aus orga­ni­sa­to­ri­schen Grün­den auf 19.30 Uhr ver­legt werden.

Mit dem Neu­ling aus Dres­den kommt ein star­ker Geg­ner in die Strul­len­dor­fer Haupts­moor­hal­le, der sich lan­ge Zeit an der Tabel­len­spit­ze der Liga befun­den hat­te. Das ist aller­dings auch kei­ne gro­ße Über­ra­schung, besteht doch das Team zum gro­ßen Teil aus den Spie­lern, die letz­te Sai­son als zwei­te Mann­schaft die Mei­ster­schaft in der 2. Regio­nal­li­ga errun­gen hatten.

Erst in den letz­ten bei­den Begeg­nun­gen zeig­te der Auf­stei­ger eini­ge Schwä­chen, unter­lag in Leip­zig und zuletzt in Lit­zen­dorf (68:67) und liegt nun mit einer Bilanz von 6:3 Sie­gen auf dem 3. Platz. Aller­dings tra­ten die Titans in Lit­zen­dorf nur mit sechs Spie­lern an, womit am Sams­tag kei­nes­falls zu rech­nen ist. Beste Wer­fer bei den Sach­sen sind Juli­us Bade (19,4 Punk­te im Durch­schnitt), Jos Sil­ber­mann ((17,7). Lud­wig Hass­ler (16,4) und Linus Brie­se­mei­ster (13,5), auf die man auf­pas­sen sollte.

Gegen die­se star­ke Trup­pe wer­den sich die Bau­n­a­cher nach dem enorm wich­ti­gen Der­by­sieg gegen Lit­zen­dorf noch ein­mal stei­gern müs­sen, um eine Chan­ce zu haben. Im Kampf um den Klas­sen­er­halt brau­chen die Schütz­lin­ge von Gabri­el Strack und Jörg Mau­solf aber unbe­dingt wei­te­re Sie­ge, auch gegen Spit­zen­teams, da man davon aus­ge­hen muss, dass heu­er zwei Teams abstei­gen und die Mann­schaf­ten aus Lit­zen­dorf und Erfurt im Moment je einen Sieg mehr auf dem Kon­to haben.

Gera­de in der hei­mi­schen Haupts­moor­hal­le sind die Young Pikes eher zu Über­ra­schun­gen fähig. Die Bau­n­a­cher brau­chen des­halb auch wie­der die Unter­stüt­zung ihrer Fans in die­sem wich­ti­gen Spiel, die Hal­le ist ab 19:00 Uhr geöffnet.