Frühjahrskonzert in Zapfendorf

Der Musik­ver­ein Zap­fen­dorf lädt am 25.03.2023 alle Musik­be­gei­ster­te auf eine musi­ka­li­sche Rei­se „Around the World“ ein. Beglei­ten Sie uns über den „Mont Blanc“ (O.M. Schwarz) nach Frank­reich und las­sen Sie sich mit „Prin­ce of Egypt“ (S. Schwartz) bis in die ara­bi­sche Welt ent­füh­ren. Beginn des Kon­zerts ist um 19 Uhr, Ort der Ver­an­stal­tung ist die Schul­turn­hal­le in Zap­fen­dorf, Schul­stra­ße 7. Tickets gibt es an der Abend­kas­se und im VVK bei Schreib­wa­ren Berin­ger (Zap­fen­dorf), bei den Vor­stän­den und bei allen Musi­ke­rin­nen und Musi­kern des Vereins.

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter https://​musik​ver​ein​-zap​fen​dorf​.de/