Die Stadt Bay­reuth hat eine Part­ner­schaft mit den im ober­pfäl­zi­schen Gra­fen­wöhr sta­tio­nier­ten US-Streit­kräf­ten besie­gelt – und zwar mit dem 1st Bat­tali­on, 77th Field Artil­lery Regi­ment der 41st Field Artil­lery Bri­ga­de. Im Bay­reu­ther Rat­haus unter­zeich­ne­ten Ober­bür­ger­mei­ster Tho­mas Ebers­ber­ger und Lieu­tenant Colo­nel Derek Ree­ves am Don­ners­tag (23. Febru­ar) den Ver­trag für die neue Part­ner­schaft. Mit dabei waren der US-Gene­ral­kon­sul in Mün­chen, Timo­thy Liston, Vertreter/​innen des 1st Bat­tali­on, 77th Field Artil­lery Regi­ment sowie Mit­glie­der der Stadtratsfraktionen.

Im Früh­jahr ver­gan­ge­nen Jah­res hat­te der Stadt­rat den Weg für die Koope­ra­ti­on durch einen ent­spre­chen­den Beschluss frei­ge­macht. Der Wunsch nach einer sol­chen Koope­ra­ti­on war von der Ein­heit der US-Armee an die Stadt her­an­ge­tra­gen wor­den. „Von Anfang an war klar, dass der Fokus die­ser Part­ner­schaft nicht reprä­sen­ta­ti­ver Art sein soll­te, son­dern dass alle gesell­schaft­li­chen Berei­che ver­netzt wer­den sol­len“, beton­te Ober­bür­ger­mei­ster Ebers­ber­ger bei der Ver­trags­un­ter­zeich­nung. Deutsch­land blei­be auch künf­tig für die ame­ri­ka­ni­schen Streit­kräf­te einer der größ­ten Sta­tio­nie­rungs­or­te außer­halb der USA und der größ­te inner­halb Euro­pas. Eine wich­ti­ge Rol­le hier­bei spie­le der Trup­pen­übungs­platz Gra­fen­wöhr. „Ich freue mich, unse­rer gemein­sa­men Histo­rie und unse­rer Zusam­men­ar­beit und den Kon­tak­ten auf den ver­schie­den­sten Gebie­ten mit der Unter­zeich­nung des Part­ner­schafts­ver­tra­ges einen wür­di­gen Rah­men geben zu kön­nen“, so Ebers­ber­ger weiter.

Die Part­ner­schaft soll vor allem den Aus­tausch und die Begeg­nung zwi­schen jun­gen Deut­schen und US-Ame­ri­ka­nern för­dern. Den Ange­hö­ri­gen der US-Streit­kräf­te soll die Kul­tur und Geschich­te der Stadt Bay­reuth näher­ge­bracht wer­den. Im Vor­der­grund steht daher die Kon­takt­pfle­ge auf huma­ni­tä­rem, kul­tu­rel­lem, tou­ri­sti­schem, sport­li­chem und bil­dungs­po­li­ti­schem Gebiet.