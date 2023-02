Neue Bro­schü­re: Vom Bier­ta­sting bis zum Stand-Up-Paddeln

Gan­ze 23 Tou­ren bie­tet die Tou­ris­mus­re­gi­on Obermain•Jura in Zusam­men­ar­beit mit Bad Staf­fel­stein, Lich­ten­fels, Weis­main, Burg­kunst­adt und Hoch­stadt a. Main für das Jahr 2023 an. Bei den geführ­ten Erleb­nistou­ren prä­sen­tie­ren Ein­hei­mi­sche und Exper­ten Wis­sen­wer­tes über die Regi­on und ihren Besonderheiten.

Sie öff­nen Türen und füh­ren in ver­steck­te Win­kel: zu Fuß, auf dem Stand-Up-Padd­le oder mit dem Rad. Dabei wer­den beson­de­re Land­schafts­er­leb­nis­se kom­bi­niert mit kul­tu­rel­len Beson­der­hei­ten, sport­li­chen High­lights und frän­ki­schem Genuss. So viel­sei­tig wie die Regi­on, so viel­sei­tig sind auch die Tou­ren: Bekann­tes, wie das „Pick­nick mit dem Wan­der­schä­fer“ oder das Bier­ta­sting mit fünf­gän­gi­gem Menü, ste­hen dabei eben­so auf dem Pro­gramm, wie zahl­rei­che neu zusam­men­ge­stell­te Touren.

Alle Ter­mi­ne im Überblick

18. März: Bier – Geschich­ten und Genuss

22. März: „Schin­ken & Bier“ beim Reichert

26. April: Früh­lings-Ver­wöhn­me­nü am Kemitzenstein

12. Mai: Kanu: Auf dem Main flussabwärts

13. Mai: MTB: All Trails Tour

20. Mai: Genuss bei den Hochlandrindern

27. Mai: Genuss­wan­de­rung rund um Ebneth

31. Mai: Müh­le & Fisch­zucht in einem

01. Juni: Gesun­de Klo­ster­kü­che mit Holunder

14. Juni: Zu Besuch im Anwe­sen Schloss Oberau

17. Juni: SUP: Auf dem Was­ser ste­hend die Natur erleben

17. Juni: Pick­nick mit dem Wanderschäfer

24. Juni: Die Lang­hei­mer Zister­zi­en­ser und das Wasser

25. Juni: Tie­ri­sches im Pfauengrund

12. Juli: Edle Tröpf­chen am Staffelberg

15. Juli: MTB: Genuss-Tour

23. August: Von Obst zu Brand

23. Sep­tem­ber: Frän­ki­sche Schman­kerl im Tal der Nüsse

01. Okto­ber: Klo­ster Banz: Herbst­li­cher Natur-Genuss

01. Okto­ber: Wil­der Jura

25. Okto­ber: Fein­schmecker-Wild­fleisch aus eige­ner Jagd

11. Novem­ber: Bier – Geschich­ten und Genuss

Los geht es am Sams­tag, 18. März 2023, mit dem Erleb­nis „Bier – Geschich­ten und Genuss“ im „Rosen­au­er Hof­bräu“ in Markt­graitz. Ab 17:30 Uhr heißt es „Hören, Sehen, Rie­chen, Schmecken!“. Der Bier­som­me­lier Nor­bert Kri­nes führt durch die Aro­men­viel­falt bekann­ter und weni­ger bekann­ter Bie­re. Dazu ser­viert die Genuss­bot­schaf­te­rin Adel­gun­de Gagel ein fünf­gän­gi­ges Menü aus regio­na­len Zuta­ten. Lau­ni­ges und Infor­ma­ti­ves rund um die Geschich­te des Bie­res gibt es zwi­schen­durch vom ober­frän­ki­schen Bezirks­hei­mat­pfle­ger und Bier­lieb­ha­ber Prof. Dr. Gün­ter Dippold.

Anmel­dun­gen sind ab sofort auf der Home­page der Volks­hoch­schu­le des Land­krei­ses Lich­ten­fels unter www​.vhs​-lif​.de bzw. bei den jewei­li­gen Gemein­den mög­lich. Alle Ter­mi­ne und Infor­ma­tio­nen sind im Ver­an­stal­tungs­ka­len­der für den Land­kreis Lich­ten­fels (www​.kalen​der​.ober​main​-jura​.de) sowie in der dazu­ge­hö­ri­gen Bro­schü­re zu fin­den. Die­se steht kosten­los unter www​.ober​main​-jura​.de zum Down­load zur Ver­fü­gung und ist im Land­rats­amt Lich­ten­fels und den Tou­rist Infor­ma­tio­nen im Land­kreis erhält­lich (Kon­takt: info@​obermain-​jura.​de, Tel.: 09571/18–9292).