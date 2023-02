Die Zeit nach der Geburt stellt für Müt­ter und Väter eine Lebens­pha­se mit vie­len Ver­än­de­run­gen dar. In der For­schung hat sich gezeigt: Wenn die Eltern psy­chisch und kör­per­lich gesund sind, ist die Wahr­schein­lich­keit höher, dass es auch dem Kind gut geht. Des­we­gen haben Forscher*innen der Uni­ver­si­tät Bam­berg und des Natio­na­len Zen­trums Frü­he Hil­fen / Deut­sches Jugend­in­sti­tut I‑PREGNO ins Leben geru­fen. Mit der I‑PREGNO App sol­len die Gesund­heit und das Wohl­be­fin­den der Eltern gezielt geför­dert wer­den. Neben Ernäh­rung und Bewe­gung wer­den auch psy­cho­lo­gi­sche The­men ange­spro­chen, wie zum Bei­spiel der Umgang mit Sor­gen und Stress.

Die App wur­de in Zusam­men­ar­beit mit Eltern, Fami­li­en­heb­am­men und Fach­kräf­ten ent­wickelt. Des­halb sind die Inhal­te spe­zi­ell auf die Bedürf­nis­se von Eltern mit Kin­dern zwi­schen 0 und 12 Mona­ten ange­passt. Genau die­se Per­so­nen­grup­pe ist jetzt gefragt: Die Forscher*innen möch­ten her­aus­fin­den, inwie­fern die App für Eltern hilf­reich ist. Des­halb füh­ren sie eine Stu­die durch, in der Müt­ter und Väter die App testen und Fra­ge­bö­gen dazu beant­wor­ten. Die Eltern bekom­men wis­sen­schaft­lich geprüf­te Infor­ma­tio­nen über Ernäh­rung, Bewe­gung und psy­cho­lo­gi­sche Fer­tig­kei­ten im Über­gang zur Eltern­schaft. Eine Teil­nah­me ist auch ohne Vater mög­lich. Zudem erhal­ten die Studienteilnehmer*innen Wunsch­gut­schei­ne im Wert von ins­ge­samt 50 Euro.

Die Stu­die wur­de von einer Ethik­kom­mis­si­on geprüft. I‑PREGNO ist ein Euro­päi­sches Gemein­schafts­pro­jekt mit dem Titel „Pre­ven­ti­on of unhe­alt­hy weight gain in fami­lies in pregnan­cy and post­par­tum using a mHe­alth-enhan­ced inter­ven­ti­on“ und wird vom Bun­des­mi­ni­ste­ri­um für Bil­dung und For­schung (BMBF) geför­dert. Alle Anga­ben wer­den streng ver­trau­lich behan­delt und ver­öf­fent­lich­te Ergeb­nis­se las­sen kei­nen Rück­schluss auf ein­zel­ne Per­so­nen zu.

Wei­te­re Infor­ma­tio­nen und Anmel­dung zur Stu­die unter: https://www.i‑pregno.org/familien.php