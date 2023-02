Die Bün­au­stra­ße in Forth ist am Don­ners­tag, 2. März, zwi­schen 7 und 15 Uhr für Arbei­ten am neu­en Hort gesperrt. Die Sper­rung befin­det sich auf Höhe der Grundschule.

