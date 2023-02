Die Men­schen im Erd­be­ben­ge­biet benö­ti­gen drin­gend Hil­fe aus Deutsch­land. Dr. Micha­el Waas­ner, Prä­si­dent der IHK für Ober­fran­ken Bay­reuth, greift des­we­gen den Hil­fe­ruf der Prä­si­den­tin der Deutsch-tür­ki­schen Aus­lands­han­dels­kam­mer (AHK), Pinar Ersoy, auf.

Min­de­stens 40.000 Tote hat das schwe­re Erd­be­ben bis­her gefor­dert, die Erde bebt wei­ter­hin. Tem­pe­ra­tu­ren, die nachts nahe am Gefrier­punkt lie­gen, ein­ge­stürz­te Häu­ser, zer­stör­te Infra­struk­tur: Die Men­schen im Erbe­ben­ge­biet in der Tür­kei und Syri­en haben noch einen lan­gen Lei­dens­weg vor sich.

Die Deutsch-Tür­ki­sche AHK rich­tet einen Hil­fe­ruf an die gesam­te Welt und hat in Abstim­mung mit der Tür­ki­schen Bot­schaft zusam­men­ge­stellt, wel­cher Bedarf vor Ort in erster Linie besteht. Benö­tigt wer­den vor allem Sach­spen­den, wie Zel­te, Wohn­con­tai­ner, Gene­ra­to­ren, Heiz­ge­rä­te mit Gas, Bett­decken, Schlaf­säcke, Win­ter­klei­dung, Ther­mal­un­ter­wä­sche, Baby­nah­rung, Mobil­toi­let­ten oder Dusch­an­la­gen. Die AHK koor­di­niert ent­spre­chen­de Hilfs­lie­fe­run­gen in das Erdbebengebiet.

„Die Men­schen vor Ort sind auf unse­re Hil­fe ange­wie­sen“, appel­liert Dr. Waas­ner an Unter­neh­men und Bür­ger. „Rund 13.5 Mil­lio­nen Men­schen sind ins­ge­samt betroffen!“

Wer hel­fen will, fin­det auf der Web­site der AHK ein For­mu­lar für Sach­hil­fen und ent­spre­chen­de Kon­takt­da­ten: https://​www​.dtr​-ihk​.de/​a​h​k​-​t​u​e​r​k​i​y​e​-​h​i​l​f​s​b​r​u​e​cke.