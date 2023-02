Hei­mat­for­scher Bern­hard Chri­stoph taucht in die Geschich­te der histo­ri­schen Was­ser­bau­ten des Klo­sters Lang­heim ein

Eine Exkur­si­on in die Regio­nal­ge­schich­te zum Welt­tag der Gäste­füh­rer am 21. Februar

„Die Zister­zi­en­ser haben über Jahr­hun­der­te die Kul­tur­land­schaft unse­rer Regi­on geprägt“: Bern­hard Chri­stoph steht auf einer Anhö­he ober­halb von Klo­ster­lang­heim, lässt den Blick über die Sen­ke schwei­fen, um im näch­sten Atem­zug genau­er zu erläu­tern, welch enor­men Ein­fluss die Mön­che des ehe­ma­li­gen Klo­sters Lang­heim in jeg­li­cher Hin­sicht hat­ten. Es ist ein son­nig-kal­ter Febru­ar­tag und da die Bäu­me und Sträu­cher noch kein Laub haben, hat man eine gute Sicht auf die weni­gen noch ver­blie­be­nen alten Klo­ster­ge­bäu­de und Kirchen.

„Hier war die Gärt­ne­rei des Klo­sters und da hin­ter uns, der Stein­bruch“, erklärt Bern­hard Chri­stoph wei­ter. Der Klo­ster­lang­hei­mer Hei­mat­for­scher und Hob­by­ar­chäo­lo­ge hat sich zum zer­ti­fi­zier­ten Wan­der­füh­rer auf dem Zister­zi­enser­weg wei­ter­ge­bil­det. Ein Grund, sich zum „Welt­tag der Gäste­füh­rer“ am 21. Febru­ar mit ihm auf den Weg zu machen und in die Kloster­zeit Lang­heims ein­zu­tau­chen. Ein wei­te­rer ist, dass sich die Regi­on selbst gemein­sam auf den Weg macht, um sich mit dem Pro­jekt „Cis­te­ri­an land­scapes“ für das Euro­päi­sche Kul­tur­er­be-Sie­gel (EKS) zu bewerben.

Im Rah­men des­sen wer­den ab heu­er Bern­hard Chri­stoph und eine wei­te­re zer­ti­fi­zier­te Wan­der­füh­re­rin, Libu­se Ernst aus Kösten, für die Stadt Lich­ten­fels und die Tou­ris­mus­re­gi­on Ober­main-Jura The­men­füh­run­gen und Erleb­nistou­ren zum Erbe der Zister­zi­en­ser im Land­kreis Lich­ten­fels anbie­ten, lässt Regio­nal­ma­na­ge­rin Andrea Musi­ol von der Tou­ris­mus­re­gi­on Ober­main-Jura wissen.

Authen­ti­sche Erlebnisse

„Gäste möch­ten vor allem authen­ti­sche Erleb­nis­se. Das trifft für Natur und Gastro­no­mie eben­so zu, wie für Infor­ma­tio­nen“, so Andrea Musi­ol. „Was kann authen­ti­scher sein, als Men­schen, die fach­kun­dig sind und Emo­tio­nen ver­mit­teln und mit denen man das Gefühl bekommt, etwas Beson­de­res zu erle­ben und zu erfah­ren. Des­halb sind gut aus­ge­bil­de­te Gäste­füh­rer, die ihre Exkur­sio­nen mit Herz und Ver­stand unter­neh­men sehr wichtig.“

„Klo­ster­lang­heim bezie­hungs­wei­se das ehe­ma­li­ge Klo­ster Lang­heim war ein ganz zen­tra­ler Ort am Ober­main“, sagt Bern­hard Chri­stoph. Er wohnt mit sei­ner Fami­lie seit vier Jahr­zehn­ten hier. Sein Arbeits­zim­mer gleicht einer histo­ri­schen Biblio­thek – Bücher, Auf­sät­ze, Fund­stücke von der Stein­zeit bis ins Mit­tel­al­ter. Der Hob­by­ar­chäo­lo­ge und Hei­mat­for­scher hat ein beson­de­res Fai­ble für histo­ri­sche Ver­kehrs­we­ge. Das rührt sicher­lich auch von sei­nem Beruf her: Bis zu sei­nem Ruhe­stand war der 68-jäh­ri­ge Bau­in­ge­nieur bei der Deut­schen Bahn Fach­be­auf­trag­ter für Tun­nel und Erdbauwerke.

So etwas wie die Initi­al­zün­dung für sei­ne Hei­mat­for­scher-Lei­den­schaft war ein Film, den er in der vier­ten Klas­se in der Schu­le gese­hen hat vom Angriff der Schwe­den auf eine Stadt. „Das Inter­es­se an der Geschich­te hat mich seit­her nicht mehr los­ge­las­sen.“ Bern­hard Chri­stoph woll­te immer mehr wis­sen über sei­ne Hei­mat. In sei­ner Zeit als Stu­dent war er mit sei­ner Frau Rosi erst­mals an Aus­gra­bun­gen betei­ligt und kam so all­mäh­lich zum Fos­si­li­en­sam­meln. Das wur­de für bei­de zur Lei­den­schaft – eben­so wie die Archäo­lo­gie. Im Lauf der Jah­re wur­den sie zu Exper­ten der Sied­lungs­ge­schich­te am Ober­main. Bern­hard Chri­stoph kon­zi­pier­te die Kel­ten­we­ge am Ober­main ent­schei­dend mit und ist ehren­amt­li­cher Mit­ar­bei­ter des Lan­des­amts für Denkmalpflege.

Klar, dass er, nach­dem die Fami­lie 1986 nach Klo­ster­lang­heim gezo­gen war, auch die Geschich­te des ehe­ma­li­gen Klo­sters mit erforsch­te. Klo­ster­lang­heim zähl­te neben den Klö­stern Ebrach, Micha­els­berg und Banz zu den ein­fluss­reich­sten des Hoch­stifts Bam­berg. Wäh­rend von letz­te­ren die Bau­sub­stanz noch gut erhal­ten ist, wur­den Tei­le Lang­heims bei einem Groß­brand 1802 zer­stört. Nach der Auf­lö­sung im Rah­men der Säku­la­ri­sa­ti­on wur­den vie­le Gebäu­de ver­kauft und teil­wei­se abge­ris­sen, die Stei­ne für den Bau neu­er Häu­ser und Kir­chen in der Umge­bung ver­wen­det, erläu­tert Bern­hard Christoph.

Einst sie­ben Kir­chen und Kapellen

Erstes Ziel einer Gäste­füh­rung mit ihm ist das Hei­mat­mu­se­um im Schat­ten des impo­san­ten letz­ten erhal­te­nen Trakts des Kon­vent­baus: Hier steht ein Modell, das die Dimen­si­on des ein­sti­gen Klo­sters Lang­heim ein wenig erah­nen lässt. Wel­che Wirt­schafts­kraft der Orden hat­te, zei­ge auch die Tat­sa­che, dass der Bau der Basi­li­ka Vier­zehn­hei­li­gen aus den lau­fen­den Ein­nah­men finan­ziert wer­den konn­te, stellt der Gäste­füh­rer her­aus. Allein in Klo­ster Lang­heim selbst habe es einst sie­ben Kir­chen und Kapel­len gege­ben. Mit die­sem Wis­sen aus­ge­stat­tet, las­sen sich beim Streif­zug durch den Ort vie­le Relik­te aus der Kloster­zeit leicht wiederentdecken.

Die Zister­zi­en­ser besie­del­ten von Bur­gund aus ganz Euro­pa, errich­te­ten Klö­ster in der Abge­schie­den­heit sump­fi­ger Täler, erklärt Bern­hard Chri­stoph. Sie kul­ti­vier­ten die Land­schaft und hin­ter­lie­ßen Spu­ren in Glau­ben, Wis­sen­schaft und Kul­tur. Euro­pa­weit wei­sen zister­zi­en­si­sche Klo­ster­land­schaf­ten Par­al­le­len auf: Sie zeich­nen sich aus durch aus­ge­klü­gel­ten Was­ser­bau zur Ver- und Ent­sor­gung des Klo­sters und zur Ener­gie­ge­win­nung, umfang­rei­che Teich­wirt­schaft zur Fisch­ver­sor­gung wäh­rend der Fasten­zei­ten, Gran­gien (spe­zia­li­sier­te Wirt­schafts­hö­fe mit ent­spre­chend gro­ßen Par­zel­len für Acker­bau und Vieh­zucht als öko­no­mi­sche Basis der Klo­ster­wirt­schaft), gro­ße Wäl­der zur Bau- und Brenn­holz­ver­sor­gung und Obst‑, Wein- und Hopfenanbau.

In Klo­ster­lang­heim las­se sich das – obwohl vie­les aus dem Orts­bild ver­schwun­den ist – den­noch auch heu­te noch gut erken­nen, so der Hei­mat­for­scher wei­ter beim Rund­gang durch das Klo­ster­dorf. So bei­spiels­wei­se im Wald Rich­tung Eiser­ne Hand, wo der Boden durch die ehe­ma­li­gen Stein­brü­che zer­klüf­tet ist, in der Anla­ge gro­ßer Block­flu­ren oder an den Wirt­schafts­hö­fen. Auch Bild­stöcke und Grenz­mar­kie­run­gen zeu­gen heu­te noch davon. Die Zister­zi­en­ser betrie­ben hier zwei Zie­ge­lei­en, Berg­wer­ke, Eisen­häm­mer, bau­ten eine Chaus­see nach Vier­zehn­hei­li­gen, leg­ten Obst­gär­ten und Fisch­wei­her an, schu­fen Kanä­le, Quell­fas­sun­gen, Was­ser­durch­läs­se und Brücken.

Mit Gum­mi­stie­feln durch die Kanäle

Die­se Was­ser­bau­ten des Klo­sters Lang­heim ste­hen im Fokus sei­ner neu­en Füh­run­gen, die in Zusam­men­ar­beit mit der Stadt Lich­ten­fels ent­stan­den sind. Die Exkur­sio­nen, so sei­ne Idee, sol­len etwa zwei bis drei Stun­den dau­ern und sich über zwei bis drei Kilo­me­ter rund ums und durchs Dorf erstrecken. Jah­re­lang hat der Klo­ster­lang­hei­mer die Was­ser­bau­ten im Ort erforscht, Schäch­te und über­bau­te Grä­ben per­sön­lich erkun­det: „Man kann nicht immer auf­recht gehen. Und Gum­mi­stie­fel sind von Vor­teil“, sagt er mit einem ver­schmitz­ten Grin­sen, als er die Abdeckung eines Schachts im Öko­no­mie­hof öff­net und mit einer Taschen­lam­pe kurz hineinleuchtet.

Die Zister­zi­en­ser ent­wickel­ten in Klo­ster­lang­heim im Lauf der Jahr­hun­der­te ein aus­ge­klü­gel­tes System, um die Was­ser­kraft zum Antrieb drei­er Müh­len zu nut­zen und die Klo­ster­an­la­ge durch Kanä­le wie vom Stu­den­ten­wei­her in den Tem­pelsgra­ben und die Schaf­fung von Tei­chen vor Hoch­was­ser schüt­zen. Die Wei­her wie­der­um nutz­ten sie zur Fisch­zucht, infor­miert Chri­stoph, so wie auch heu­te noch von pri­va­ter Seite.

Ger­ne führt der Klo­ster­lang­hei­mer auch zu einem beson­ders schö­nen Relikt aus der Kloster­zeit: die zwei­bo­gi­ge Stein­brücke über die Leuch­se an der Chaus­see nach Vier­zehn­hei­li­gen. Unweit davon fin­det sich eine wei­te­re Beson­der­heit, erklärt der Hei­mat­fort­scher: durch eine Sper­re konn­te die Leuch­se am Zusam­men­fluss mit dem Tem­pelsgra­ben am Orts­aus­gang Rich­tung Mistel­feld bei Bedarf umge­lei­tet und zur Wie­sen­be­wäs­se­rung genutzt werden.

Die gesam­te Geschich­te des Klo­sters sei viel zu umfas­send für eine ein­zi­ge Füh­rung, weiß Bern­hard Chri­stoph. Viel span­nen­der sei es, im Rah­men von The­men­füh­run­gen ein­zel­ne Aspek­te der Zister­zi­en­ser-Kul­tur zu beleuch­ten. Bei den neu­en The­men­füh­run­gen soll die Kul­tur­land­schaft der Zister­zi­en­ser erleb­bar wer­den, unter­streicht Bern­hard Christoph.

Für ihn als Insi­der ein Leich­tes – und als Klo­ster­lang­hei­mer weiß er auch noch die ein oder ande­re Anek­do­te zu erzäh­len, was den Rund­gang noch kurz­wei­li­ger macht. Im ehe­ma­li­gen Öko­no­mie­hof ver­weist der Hei­mat­for­scher dar­auf, wie pro­ble­ma­tisch des­sen Lage bei Hoch­was­ser einst war und dass hier rund­um drei Müh­len ange­sie­delt waren, die alle auf­ge­ho­ben sind, wenn­gleich die Gebäu­de noch bestehen: die Ochsen‑, die Schneid- und die Mahlmühle.

Zister­zi­en­ser als Weg­be­rei­ter des Fortschritts

Die Zister­zi­en­ser sei­en in vie­ler­lei Hin­sicht Weg­be­rei­ter des Fort­schritts und neu­en Din­gen gegen­über sehr auf­ge­schlos­sen gewe­sen, hebt Bern­hard Chri­stoph her­vor. Und beim Blick auf die Pho­to­vol­ta­ik­an­la­ge auf einem nahe­ge­le­ge­nen Feld meint er: „Ich bin mir sicher, der Abt wäre einer der ersten gewe­sen, der solch eine Solar­an­la­ge hät­te instal­lie­ren lassen.“

Inso­fern wäre es span­nend zu wis­sen, wie die Ent­wick­lung wei­ter­ver­lau­fen wäre, wären die Klö­ster nicht säku­la­ri­siert wor­den, fragt sich viel­leicht nicht nur der Heimatforscher.