„Ankom­men statt umkommen!“

Motor­rad­stern­fahrt lei­stet auch im 20. Jahr einen wich­ti­gen Bei­trag zur Verkehrssicherheit

• Mehr Motor­rad­un­fäl­le 2022

• Sen­si­bi­li­sie­rung für mehr Sicher­heit im Straßenverkehr

• Motor­rad­stern­fahrt fei­ert am 22. und 23. April 2023 das 20-jäh­ri­ge Jubiläum

Die Anzahl der Motor­rad­un­fäl­le ist in Ober­fran­ken 2022 deut­lich gestie­gen. Das mel­de­te die kürz­lich ver­öf­fent­lich­te Unfall­sta­ti­stik der Baye­ri­schen Poli­zei. Um die­ser Ent­wick­lung ent­ge­gen zu wir­ken, haben die Ver­an­stal­ter der Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt ein­mal mehr den the­ma­ti­schen Schwer­punkt auf die Ver­kehrs­si­cher­heit gelegt. Seit nun mehr 20 Jah­ren machen sie auf die Gefah­ren­quel­len im Stra­ßen­ver­kehr auf­merk­sam und wer­den nicht müde, Ver­kehrs­teil­neh­mer für mehr Sicher­heit zu sensibilisieren.

Im letz­ten Jahr waren moto­ri­sier­te Zwei­rad­fah­rer an 651 Ver­kehrs­un­fäl­len betei­ligt (2021: 552), ein Anstieg von knapp 18 Pro­zent. Gleich­zei­tig stieg auch die Zahl der schwe­ren Motor­rad­un­fäl­le mit töd­li­chem Aus­gang. Elf Fah­rer erla­gen hier in Ober­fran­ken ihren Unfall­ver­let­zun­gen (2021: 9). Damit war rund 25 jeder vier­te Ver­kehrs­un­fall­to­te in der Regi­on ein Motor­rad­fah­rer, obwohl die moto­ri­sier­ten Zwei­rad­fah­rer nur an rund 1,5 Pro­zent der Gesamt­un­fäl­le betei­ligt waren. Die Ana­ly­se der Ver­kehrs­zah­len zeigt aber auch, dass drei Vier­tel der töd­li­chen Unfäl­le in Ober­fran­ken von den Bikern selbst ver­ur­sacht werden.

Vor die­sem Hin­ter­grund wur­de die Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt ins Leben geru­fen. Im Rah­men der Ver­an­stal­tung sol­len Biker, sowie auch alle ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer, für poten­zi­el­le Gefah­ren­quel­len sen­si­bi­li­siert wer­den. Bei den Motor­rad­fah­rern ist es beson­ders nach dem Win­ter wich­tig, sich aus­rei­chend Zeit zum „Warm­fah­ren“ zu neh­men. Denn vie­le über­schät­zen ihre fah­re­ri­schen Fer­tig­kei­ten zum Start in die neue Motor­rad­sai­son und ver­ur­sa­chen folg­lich, ins­be­son­de­re wäh­rend der Früh­lings­mo­na­te, Ver­kehrs­un­fäl­le. Gleich­zei­tig muss­te die Stern­fahrt coro­nabe­dingt drei Jah­re in Fol­ge aus­fal­len. Es zeigt sich somit, dass das Kulm­ba­cher Biker-Event ein wich­ti­ger Bau­stein in der Unfall­prä­ven­ti­on und damit im Ver­kehrs­si­cher­heits­pro­gramm 2030 „BAY­ERN 40 MOBIL – SICHER ANS ZIEL“, des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­um des Innern, für Sport und Inte­gra­ti­on ist.

Infor­mie­ren, aus­pro­bie­ren und genießen

Was die Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt aus­macht, ist die unter­halt­sa­me Ver­mitt­lung von viel­fäl­ti­gen Inhal­ten, die dadurch nach­hal­tig im Gedächt­nis blei­ben. Und auch im 20. Jubi­lä­ums­jahr wer­den die Orga­ni­sa­to­ren wie­der vie­le prak­ti­sche Mit­mach-Sta­tio­nen anbie­ten. So wird es erst­ma­lig direkt auf dem Braue­rei Gelän­de einen Geschick­lich­keits-Par­cours für Motor­rad­fah­rer geben.

Im Netz fin­det man zahl­rei­che Fil­me, in denen die ame­ri­ka­ni­sche Poli­zei z.B. auf Har­leys die­se Art von Par­cours bestrei­tet. Inter­es­sier­te kön­nen nun beim Kulm­ba­cher Biker-Event an bei­den Tagen ein­fach mit ihrer Maschi­ne vor­bei­schau­en und sich z.B. dem engen Sla­lom­fah­ren stel­len. Belohnt wird die Teil­nah­me übri­gens mit einer Ver­lo­sung von hoch­wer­ti­gen Prei­sen, wie bei­spiels­wei­se Motor­rad­hel­men der Mar­ke SHO­EI oder VIP-Tickets für die Motor­rad-Welt­mei­ster­schaft MotoGP. Doch auch ein PKW-Über­schlag- und vie­le wei­te­re Simu­la­to­ren laden zum Aus­pro­bie­ren ein. Das Ange­bot ist bewusst nicht nur auf Motor­rad­fah­rer beschränkt. Alle Ver­kehrs­teil­neh­mer – ob Auto‑, Motor­rad- oder Fahr­rad­fah­rer – wer­den von den Aus­stel­lern ange­spro­chen und auf­ge­for­dert sich aktiv mit dem The­ma Ver­kehrs­si­cher­heit aus­ein­an­der zu set­zen. Denn oft ist es eine Fra­ge der gegen­sei­ti­gen Wahr­neh­mung und der Fähig­keit, sich auch in den ande­ren Ver­kehrs­teil­neh­mer reinzuversetzen.

Neben dem ver­ant­wor­tungs­vol­len Ver­hal­ten steht auch der Ver­zicht von Alko­hol im Stra­ßen­ver­kehr im Fokus der Ver­an­stal­tung. Vor die­sem Hin­ter­grund steht auf dem Gelän­de der Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt natür­lich die Viel­falt alko­hol­frei­er Bier- und Geträn­ke­spe­zia­li­tä­ten im Mit­tel­punkt. Denn bei einer rich­tig guten Aus­wahl an alko­hol­frei­en Geträn­ken, die schmecken, fällt es nicht mehr schwer, ein alko­hol­hal­ti­ges Getränk abzu­leh­nen, wenn man spä­ter fah­ren muss.

Ver­kehrs­si­cher­heit für alle Altersgruppen

Ver­kehrs­si­cher­heit kennt zudem bekannt­lich kei­ne Alters­gren­zen. Des­halb wird auf der Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt seit jeher nicht nur der Fokus auf Erwach­se­ne gelegt. Mit kin­der­ge­recht auf­ge­ar­bei­te­ten Inhal­ten wird auch an die klein­sten Ver­kehrs­teil­neh­mer gedacht, die sich spie­le­risch mit den Gefah­ren und Her­aus­for­de­run­gen im Stra­ßen­ver­kehr aus­ein­an­der­set­zen können.

Neben der belieb­ten Ver­kehrs­pup­pen­büh­ne, einem Tret­au­to-Par­cours, der stets gut ange­nom­me­nen Blit­zer-Akti­on bis hin zu einem Kin­der-Ver­kehrs­quiz der ober­frän­ki­schen Poli­zei mit tol­len Prei­sen wer­den auch im Jubi­lä­ums­jahr viel­fäl­ti­ge Spiel- und Lern­sta­tio­nen ange­bo­ten, um die Kin­der unter dem geschul­ten Blick der Poli­zei-Ver­kehrs­er­zie­her alters­ge­recht auf den Stra­ßen­ver­kehr vorzubereiten.

Erst­mals ist auch die Poli­zei­kin­der­se­rie „Wal­ly und Rob“ mit kur­zen Fil­men am Start und bringt den jun­gen Zuschau­ern unter­halt­sam Lösun­gen für rich­ti­ges Ver­hal­ten auf dem Weg zum Kin­der­gar­ten oder Schu­le nahe.

Das The­men­spek­trum bleibt auch in der 20. Auf­la­ge der Motor­rad­stern­fahrt breit gefä­chert. Damit set­zen die Ver­an­stal­ter– das Baye­ri­sche Innen­mi­ni­ste­ri­um, die ober­frän­ki­sche Poli­zei, Rock Anten­ne und die Kulm­ba­cher Braue­rei – ein deut­li­ches Zei­chen im Ein­satz für mehr Sicher­heit im Straßenverkehr.

Die Kulm­ba­cher Braue­rei unter­stützt die Kam­pa­gne „Bier bewusst genie­ßen“ der „Deut­schen Brau­er“. Die­se rufen damit gemein­sam zum ver­ant­wor­tungs­vol­len Bier­ge­nuss auf. Wei­te­re Infos: www​.bier​-bewusst​-genie​ssen​.de

Kulm­ba­cher Edel­herb alko­hol­frei ist eines der weni­gen regio­na­len Bie­re im deut­schen Bier­markt mit garan­tiert 0,0% Alko­hol – und das bei vol­lem Pils­ge­schmack. Damit ist die­ses Bier gera­de­zu das idea­le Getränk für alle akti­ven Ver­kehrs­teil­neh­mer und 100 beglei­tet die Kulm­ba­cher Motor­rad­stern­fahrt von Anbeginn.