Kon­gress bringt am 25. Febru­ar Ideen und Inter­es­sier­te zusammen

Noch zei­gen die Ban­ner an den Arka­den am Schloss­platz, was sich Coburger*innen für ihre Stadt wün­schen. Damit aus den Ideen Wirk­lich­keit wird, braucht es Men­schen, die sie umset­zen. Der Green Deal-Kon­gress am 25. Febru­ar soll genau das errei­chen. „Dort ver­net­zen wir die­je­ni­gen, die das­sel­be Pro­jekt vor­an­brin­gen wol­len. Dann kön­nen sie gemein­sam die näch­sten Schrit­te pla­nen“, erklärt Katha­ri­na Probst vom Green Deal-Team.

Damit das Mit­ma­chen im Mit­tel­punkt ste­hen, stel­len Expert*innen die zehn The­men­ge­bie­te nur in kur­zen Pit­ches vor. Beim gemein­sa­men Mit­tag­essen fin­den die Grup­pen zuein­an­der. Im Anschluss begin­nen die Work­shops, bei denen kon­kre­te Plä­ne für die ein­zel­nen Pro­jek­te erar­bei­tet werden.

Im Vor­feld sind alle Nutzer*innen der Green Deal-Platt­form https://​mit​ma​chen​.coburg​.de ein­ge­la­den wor­den. Wer sich noch kurz­fri­stig für mehr Nach­hal­tig­keit in Coburg ein­set­zen will, kann sich bin zum Beginn des Kon­gres­ses dort eben­falls anmel­den oder spon­tan im Pfarr­zen­trum St. Augu­stin vorbeikommen.

Wer übri­gens den Stadt­bus für die Anrei­se nutzt, erhält gegen Vor­la­ge des genutz­ten Tickets, einen Gut­schein für eine SÜC-Tages­kar­te. Im Rah­men des Green Deal-Kon­gres­ses stel­len sich auch zahl­rei­che Ver­ei­ne und Grup­pe aus ver­schie­den­sten Berei­chen vor.

Green Deal-Kon­gress