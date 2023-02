Du hast noch nie Pen & Paper gespielt, willst es aber mal aus­pro­bie­ren? Oder bist du auf der Suche nach einer neu­en Spiel­grup­pe? Dann komm vor­bei! Unser erster Pen & Paper-Nach­mit­tag ist für alle Neu­gie­ri­gen und Rol­len­spiel­be­gei­ster­ten ab 18 Jah­ren und fin­det am Sams­tag, 04.03.23 von 16–19 Uhr in der Stadt­bü­che­rei Forch­heim statt.

Pen and Paper ist ein Rol­len­spiel, bei dem die Spieler*innen die Rol­le fik­ti­ver Cha­rak­te­re ein­neh­men. Dies kön­nen bei­spiels­wei­se magi­sche Wesen oder auch ganz nor­ma­le Men­schen sein. Mit Hil­fe eines Spiel­lei­ters oder einer Spiel­lei­te­rin und ver­schie­de­nen Regel­wer­ken wird gemein­sam eine Geschich­te erzählt und ein auf­re­gen­des Aben­teu­er erlebt. Das bekann­te­ste Regel­werk ist Dun­ge­ons and Dra­gons. Als Elfe, Halb­ling, Zwerg oder Mensch kann man ver­schie­de­ne Wel­ten bespie­len, Magie wir­ken und Schwer­ter schwingen.

Mit unse­rem Spiel­lei­ter tauchst du in die Welt von Dun­ge­ons & Dra­gons ein und erlebst ein span­nen­des Aben­teu­er. Alles, was du dafür brauchst, sind ein biss­chen Fan­ta­sie, einen Stift und Papier. Vor­wis­sen oder Vor­be­rei­tung sind nicht notwendig.

Willst du mit dabei sein? Dann mel­de dich per Mail (stadtbuecherei@​forchheim.​de), tele­fo­nisch unter 09191–714323 oder per­sön­lich in der Stadt­bü­che­rei an! Voll­jäh­rig soll­test du sein, die Teil­nah­me ist für Men­schen ab 18 Jah­ren möglich.