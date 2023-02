Am Frei­tag, 24. Febru­ar 2023, jährt sich der rus­si­sche Angriff auf die Ukrai­ne. Der Katho­li­sche Seel­sor­ge­be­reich Forch­heim und die evan­ge­li­schen Kir­chen, aber auch die Arbeits­ge­mein­schaft Christ­li­cher Kir­chen, der Kath. Deut­sche Frau­en­bund, die Kol­ping­fa­mi­lie und das Netz­werk Respekt und Tole­ranz laden aus die­sem Anlass ein zu einem Frie­dens­ge­bet „Gemein­sam für den Frie­den“ – 24. Febru­ar 2023, 18 Uhr auf dem Marktplatz.

Die Teil­neh­men­den wer­den gebe­ten, Ker­zen mit­zu­brin­gen. Mit­ge­stal­ten­de sind Pfar­re­rin i. R. Rena­te Topf, Dekan Mar­tin Emge, Pasto­ral­re­fe­rent Diet­mar Denz­ler, Dr. Ati­la Kara­bag sowie Chri­sten aus der Ukrai­ne und Russ­land. Die­ses öku­me­ni­sche und inter­re­li­giö­se Gebet ist offen für alle. Neben der zen­tra­len Ver­an­stal­tung fin­den zur glei­chen Zeit um 18 Uhr wei­te­re Frie­dens­ge­be­te statt: in der Kir­che Don Bos­co, vor der Sie­chen­haus­ka­pel­le in Burk, auf dem Dorf­platz in Herolds­bach, in Hau­sen vor der Kir­che und in der Kir­che von Oesdorf.

Das Frie­dens­ge­bet ist Teil der bun­des­wei­ten Akti­on „Deutsch­land betet“.

Mehr Infos unter: www​.deutsch​land​be​tet​.de