Das Bünd­nis Jun­ges Forch­heim, bestehend aus den Jusos, der Jun­gen Uni­on, den Jun­gen Libe­ra­len und den Grü­nen, lädt am Frei­tag, den 24.02.2023, um 17:00 zu einer Mahn­wa­che am Strecker­platz in Forch­heim ein.

Anläss­lich des Jah­res­ta­ges des Kriegs­be­ginns in der Ukrai­ne möch­ten wir unter dem Mot­to „Ein Jahr Krieg in der Ukrai­ne – We stand with Ukrai­ne“ zei­gen, dass wir auch ein Jahr nach Beginn die­ses völ­ker­rechts­wid­ri­gen Krie­ges wir wei­ter­hin eng an der Sei­te der Ukrai­ne ste­hen und sie im Kampf um ihre Frei­heit und ihre Sou­ve­rä­ni­tät unterstützen.