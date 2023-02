Aus­zeich­nung für Enga­ge­ment und Krea­ti­vi­tät: Bio-Erleb­nis­ta­ge begei­stern ganz Bay­ern für Bio

Auf der BIO­FACH, der Welt­leit­mes­se für Bio-Lebens­mit­tel, erhiel­ten am Don­ners­tag, 16. Febru­ar 2023, sechs strah­len­de Gewin­ne­rin­nen und Gewin­ner ihre Aus­zeich­nung für einen der schön­sten Bio-Erleb­nis­ta­ge 2022 – über­reicht von Michae­la Kani­ber, der baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­rin für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten, Hubert Heigl, 1. Vor­sit­zen­der der Lan­des­ver­ei­ni­gung für den öko­lo­gi­schen Land­bau in Bay­ern e.V. (LVÖ), und der baye­ri­schen Bio-Köni­gin Rapha­e­la I. Von Bier sel­ber brau­en bis hin zum gro­ßen Hof­fest mit Tau­sen­den Gästen: Die sie­ger-Ver­an­stal­tun­gen sind so viel­fäl­tig wie die Bio-Bran­che selbst.

Tau­sen­de Ver­an­stal­tun­gen und unzäh­li­ge glück­li­che Teil­neh­men­de – die Bio-Erleb­nis­ta­ge begei­stern seit über 20 Jah­ren Men­schen für den Öko-Land­bau und für die hohe Qua­li­tät baye­ri­scher Bio-Lebens­mit­tel. Jähr­lich wer­den die schön­sten Ver­an­stal­tun­gen der land­wirt­schaft­li­chen und ver­ar­bei­ten­den Bio-Betrie­be, der Öko-Modell­re­gio­nen (ÖMR), von Gastro­no­mie und Han­del mit der Aus­zeich­nung „Schön­ster Bio-Erleb­nis­tag“ prä­miert. So wur­den auch 2022 aus rund 200 Ver­an­stal­tun­gen wie­der sechs Beson­de­re aus den Kate­go­rien Land­wirt­schaft, Ver­ar­bei­tung und Gemein­schafts­ver­an­stal­tung ausgewählt.

„Mit Krea­ti­vi­tät und gro­ßer Lei­den­schaft haben Sie tol­le Bio-Erleb­nis­ta­ge auf die Bei­ne gestellt. Wer nur eine Geburts­tags­ver­an­stal­tung orga­ni­siert, weiß wie unglaub­lich viel Arbeit das macht. Ver­an­stal­tun­gen wie Hof­fe­ste, Füh­run­gen, Märk­te und Aktio­nen mit hun­der­ten Teil­neh­men­den – das ringt auch mir per­sön­lich aller­höch­sten Respekt ab“, sag­te Michae­la Kani­ber, Baye­ri­sche Staats­mi­ni­ste­rin für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten. „Per­sön­lich und im Namen der Baye­ri­schen Staats­re­gie­rung gra­tu­lie­re ich Ihnen von Her­zen zu die­ser Auszeichnung.“

Und Hubert Heigl, 1. Vor­sit­zen­der der LVÖ Bay­ern, sag­te: „Im Namen der Bio-Ver­bän­de in Bay­ern möch­te ich mich ganz herz­lich bei Ihnen bedan­ken für Ihre groß­ar­ti­gen Ver­an­stal­tun­gen im Rah­men der von der LVÖ Bay­ern ver­an­stal­te­ten Bio-Erleb­nis­ta­ge. Mit Ihrem Enga­ge­ment zei­gen Sie den Men­schen auf die schön­ste Wei­se, was Bio aus Bay­ern ist und was es kann: Unse­re Bio-Höfe und Bio-Ver­ar­bei­ter stel­len rund­um gute Lebens­mit­tel her und schüt­zen dabei unse­re Lebens­grund­la­gen. Wer Bio ver­steht und mög­lichst regio­na­les Bio kauft, kann einen eige­nen Bei­trag lei­sten zum Erhalt der Arten­viel­falt und zum Schutz von Kli­ma, Boden, Gewäs­sern und Tieren.“

In der Kate­go­rie „Land­wirt­schaft“ gewan­nen die abo­ki­ste GmbH mit ihrem „Hof­fest auf Land­gut Schloß Hem­ho­fen“ mit meh­re­ren tau­send Besu­che­rin­nen und Besu­chern sowie die Justiz­voll­zugs­an­stalt Lau­fen-Lebe­nau mit ihrem tra­di­tio­nel­len Bio-Erleb­nis­tag „Erd­äp­fel sel­ber klau­ben“ mit der Rekord­teil­neh­mer­zahl von über 500 Teilnehmenden.

In der Kate­go­rie „Ver­ar­bei­tung“ gewan­nen die All­gäu­er Ölmüh­le aus Kemp­ten mit ihrer „Füh­rung durch die All­gäu­er Ölmüh­le“ sowie das Hotel Schwar­zer Bock aus Ans­bach mit der Ver­an­stal­tung „Bio-Bier brau­en im Schwar­zen Bock“.

In der Kate­go­rie „Gemein­schafts­ver­an­stal­tun­gen“ erhiel­ten die ÖMR Frän­ki­sche Schweiz mit ihrer Ver­an­stal­tung „Zu Gast auf der Texas Long­horn Ranch – Catt­le for real Cow­boys“ sowie das Gemein­schafts­pro­jekt der ÖMRs Ilzer Land und Pas­sau­er Ober­land mit dem Staats­gut Krin­gell mit ihrem „Krin­gel­ler Herbst- und Bau­ern­markt“ die Aus­zeich­nung „Schön­ster Bio-Erleb­nis­tag 2022“.

Die Stim­men der Gewinner

Han­nah Wink­ler von Moh­ren­fels, Geschäfts­füh­re­rin Land­gut Schloß Hemhofen:

„Bei unse­rem Hof­fest zei­gen wir eini­gen tau­send Men­schen jedes Jahr öko­lo­gi­sche Land­wirt­schaft. Wir geben Ein­blicke in unse­re Frei­land­gärt­ne­rei und unse­re Schwei­ne­hal­tung sowie in unse­ren gesam­ten Betriebs­kreis­lauf vom Feld bis in unse­re _​abokiste_​. Für Groß und Klein gibt es da viel zu erfah­ren, zu stau­nen und mit­an­zu­packen. Die­se Aus­zeich­nung freut uns sehr, da wir so noch mehr Men­schen errei­chen und für Bio begei­stern können.“

Peter For­ster, Betriebs­lei­ter Justiz­voll­zugs­an­stalt Laufen-Lebenau:

„Es ist immer wie­der fas­zi­nie­rend, mit wel­cher Begei­ste­rung die Teil­neh­men­den die Erd­äp­fel klau­ben – allen vor­an die Kin­der bekom­men immer ganz gro­ße leuch­ten­de Augen. Seit vie­len Jah­ren machen wir nun die­se Ver­an­stal­tun­gen. Mit der Prä­mie­rung, aber auch der Rekord-Teil­neh­mer­zahl von rund 500 Inter­es­sier­ten, könn­ten wir uns gar nicht mehr Aner­ken­nung und Wert­schät­zung wün­schen. Wir freu­en uns schon auf die näch­sten Bio-Erlebnistage.“

Lucia Kroh­mer, Mar­ke­ting­ma­na­ge­rin All­gäu­er Ölmüh­le e.K.:

„Gute Bio-Öle kön­nen einen gesun­den Lebens­stil super ergän­zen und sind nicht nur zum Bra­ten da. Das ist noch viel zu wenig bekannt. Dar­um genie­ßen wir die Bio-Erleb­nis­ta­ge sehr. Dass wir in die­sem Jahr prä­miert wer­den, spornt uns an, noch vie­le wei­te­re Men­schen ein­zu­la­den, zu infor­mie­ren und das Wis­sen über Bio-Öle zu verbreiten.“

Chri­sti­an H. Fuhr­mann, Geschäfts­füh­rer Hotel Schwar­zer Bock:

„Bio-Bier sel­ber her­zu­stel­len war für alle ein ech­tes Erleb­nis! Und die Aus­zeich­nung als Schön­ster Bio-Erleb­nis­tag ist eine tol­le Wert­schät­zung dafür, dass wir uns was ein­fal­len las­sen, um die Men­schen für Bio zu begeistern.“

Juli­us Stint­zing, Pro­jekt­ma­na­ger Öko-Modell­re­gi­on Frän­ki­sche Schweiz:

„Die Bio-Erleb­nis­ta­ge ermög­li­chen es uns, die Kun­den und Kun­din­nen mit den land­wirt­schaft­li­chen Betrie­ben zusam­men­zu­brin­gen und somit für viel Auf­klä­rung zu sor­gen. Wir freu­en uns sehr über die Prä­mie­rung. Sie gibt uns die Mög­lich­keit, auch auf unse­re Ver­an­stal­tun­gen bei den Bio-Erleb­nis­ta­gen 2023 auf­merk­sam zu machen.“

Pia Auber­ger, Pro­jekt­ma­na­ge­rin ÖMR Pas­sau­er Ober­land; Katha­ri­na Fraun­ho­fer, Pro­jekt­ma­na­ge­rin ÖMR Ilzer Land; Hel­mut Rames­ber­ger, Lei­ter Staats­gut Kringell:

„Die Orga­ni­sa­ti­on für solch eine gro­ße Ver­an­stal­tung mit rund 8000 Besu­chern war eine ech­te Mam­mut­auf­ga­be – aber bes­ser hät­ten wir sie im Team gar nicht mei­stern kön­nen. Der Aus­tausch zwi­schen den Bio-Akteu­ren und den Kon­su­men­tin­nen und Kon­su­men­ten ist so wert­voll. Die Aus­zeich­nung bestä­tigt uns, dass wir auf dem rich­ti­gen Weg sind und so die Wert­schät­zung für Bio hier in der Regi­on und über die Gren­zen hin­aus stei­gern können.“

Hier fin­den Sie wei­te­re Infor­ma­tio­nen zu den Bio-Erleb­nis­ta­gen: www​.bio​er​leb​nis​ta​ge​.de

Part­ner der Bio-Erlebnistage

Die Bio-Erleb­nis­ta­ge sind eine Ver­an­stal­tungs­rei­he der Lan­des­ver­ei­ni­gung für den öko­lo­gi­schen Land­bau in Bay­ern e.V. (LVÖ) mit Unter­stüt­zung des Baye­ri­schen Staats­mi­ni­ste­ri­ums für Ernäh­rung, Land­wirt­schaft und For­sten (STM­ELF).

Die LVÖ ver­tritt als Dach­ver­band der in Bay­ern akti­ven Bio-Ver­bän­de Bio­land, Natur­land, Bio­kreis und Deme­ter die Inter­es­sen des Öko­land­baus in Bay­ern. Seit 2001 unter­stützt das Land­wirt­schafts­mi­ni­ste­ri­um die Bio-Erleb­nis­ta­ge. Im Rah­men der Initia­ti­ve „Bio­Re­gio Bay­ern 2030“ unter­stützt das Staats­mi­ni­ste­ri­um die Wei­ter­ent­wick­lung des öko­lo­gi­schen Land­baus in Bay­ern in den Berei­chen Bil­dung, Bera­tung, För­de­rung, For­schung und Ver­mark­tung. In Bay­ern wirt­schaf­ten aktu­ell über 11.700 land­wirt­schaft­li­che Betrie­be auf einer Flä­che von gut 414.000 ha nach den Richt­li­ni­en für den öko­lo­gi­schen Land­bau. Hin­zu kom­men über 5.200 Bio-Betrie­be in Ver­ar­bei­tung und Handel.