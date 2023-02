Für zwei Lehr­gän­ge im März sind noch Plät­ze frei

Die Umwelt­sta­ti­on des Land­krei­ses Lich­ten­fels Weis­main bie­tet im März wie­der Flecht­kur­se für Erwach­se­ne an. hat noch freie Plät­ze für fol­gen­de Flecht­kur­se. Für Schnell­ent­schlos­se­ne sind noch Plät­ze frei.

Am Frei­tag, 3. März 2023, um 16 Uhr kön­nen die Teil­neh­mer das Flech­ten mit Wei­den­rin­den­strei­fen erler­nen. Unter Anlei­tung von Git­ti Klitz­ner ent­steht dabei im soge­nann­ten Mat­ten­ge­flecht ent­we­der ein Wind­licht oder ein Behäl­ter für eine Fla­sche. Die Gebühr ein­schließ­lich Mate­ri­al beträgt 25 Euro.

Fer­ner ist noch ein Platz frei für den drei­tä­gi­gen Flecht­work­shop für Fort­ge­schrit­te­ne, die bereits Erfah­rung im Flech­ten haben. Die­ser fin­det vom Don­ners­tag bis Sams­tag, 9. bis 11. März 2023, statt. Gefloch­ten wer­den hier­bei ein run­der Korb sowie ein Rank­ge­rüst. Die Gebühr beträgt 180 Euro und beinhal­tet das Mate­ri­al sowie die Ver­pfle­gung mit Essen und Getränken.

Anmel­dun­gen nimmt die Umwelt­sta­ti­on in Weis­main unter der Tele­fon­num­mer 09575/921455 oder per Mail an umweltstation@​landkreis-​lichtenfels.​de entgegen.