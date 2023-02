Lust auf krea­ti­ve Arbeit mit Kindern?

Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit des Land­krei­ses Lich­ten­fels bil­det wie­der Betreue­rin­nen und Betreu­er für das Spiel­mo­bil aus – Teil­nah­me an den Schu­lun­gen ist kostenlos

Strah­len­de Kin­der­au­gen, gute Lau­ne, viel Spaß und ein tol­les Team – so beschrei­ben Spiel­mo­bil­be­treue­rin­nen und –betreu­er, was sie moti­viert, sich ehren­amt­lich in der Kom­mu­na­len Jugend­ar­beit Lich­ten­fels enga­gie­ren. Wer auch mit­ma­chen möch­te, hat dazu jetzt die Gele­gen­heit: Die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit bil­det wie­der Spiel­mo­bil­be­treue­rin­nen und – betreu­er aus, und zwar in einer zwei­tä­gi­gen Schu­lung am 24. und 25. März 2023.

Man­che neh­men sich auch neben Aus­bil­dung und Stu­di­um die Zeit und betei­li­gen sich an Ein­sät­zen an Wochen­en­den oder in den Som­mer­fe­ri­en. Jede Betreue­rin und jeder Betreu­er ent­schei­det selbst, wie­viel Frei­zeit sie/​er inve­stie­ren möch­te, sagt Kreis­ju­gend­pfle­ge­rin Nadi­ne Töff­lin­ger. Je län­ger die jun­gen Leu­te dabei sind, desto mehr Ver­ant­wor­tung kön­nen sie über­neh­men. Auch hier gel­te: „Vie­les ist mög­lich! Es ist aus­rei­chend Zeit, um in die ver­schie­de­nen Auf­ga­ben­be­rei­che hin­ein­zu­wach­sen und sich unter Anlei­tung aus­zu­pro­bie­ren“, so Nadi­ne Töfflinger.

„Dies funk­tio­niert vor allem durch ein tol­les Team, in dem alle respek­tiert wer­den und die Neu­ein­stei­gen­den von den Erfah­re­nen ler­nen“, erläu­tert die Kreis­ju­gend­pfle­ge­rin. Die „Neu­en“ ver­bes­ser­ten ihre eige­nen Fähig­kei­ten und Fer­tig­kei­ten durch die prak­ti­sche Anlei­tung vor Ort. Auf ande­re Zuzu­ge­hen koste vie­le Jugend­li­che zu Beginn etwas Über­win­dung, die einem in die­sem Team aber sehr leicht gemacht werde.

Wer Lust bekom­men hat, Teil des Spiel­mo­bil-Teams zu wer­den und die­se ver­ant­wor­tungs­vol­le Tätig­keit zu über­neh­men, kann alle nöti­gen theo­re­ti­schen und prak­ti­schen Grund­la­gen in einer zwei­tä­gi­gen Schu­lung am 24. und 25. März 2023 erler­nen. Die Aus­bil­dung ist für alle Teil­neh­men­den kosten­los und beinhal­tet auch eine Erste-Hil­fe-Schu­lung, die je nach Anmel­dun­gen am 15. April und/​oder 16. April 2023 stattfindet.

Vor­aus­set­zung für die Teil­nah­me sind der Spaß am Umgang mit Kin­dern, ein Min­dest­al­ter von 16 Jah­ren, der Nach­weis eines Erste-Hil­fe-Kur­ses bzw. die Teil­nah­me dar­an und die Vor­la­ge eines erwei­ter­ten Führungszeugnisses.

Für die Mit­ar­beit bie­tet die Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit eine Auf­wands­ent­schä­di­gung von zehn Euro pro Stun­de, auf Wunsch einen Ehren­amts­nach­weis für Schu­le, Aus­bil­dung oder Stu­di­um und viel Spaß in einem krea­ti­ven Team.

Die Anmel­dung kann über das Land­rats­amt Lich­ten­fels –Kom­mu­na­le Jugend­ar­beit– erfol­gen unter der Tele­fon­num­mer 09571/18–4242, per E‑Mail: jugendarbeit@​landkreis-​lichtenfels.​de oder im Inter­net unter

www​.lkr​-lif​-ver​an​stal​tun​gen​.de unter dem But­ton Schu­lun­gen. Unter der glei­chen Adres­se gibt es auch wei­te­re Informationen.