Das Senio­ren­amt der Stadt Bay­reuth lädt wie­der zu einer Senio­ren­rei­se in die öster­rei­chi­sche Part­ner­re­gi­on Bur­gen­land ein. Die Reiseteilnehmer/​innen wer­den vom 27. Mai bis 2. Juni von Stadt­rat Tho­mas Bau­ske beglei­tet. Rei­se­ver­an­stal­ter ist in die­sem Jahr die Heser­bus GmbH, Löch­le­ins­tal­stra­ße 174, 95485 War­men­stein­ach, Tele­fon 09277 315. Anmel­dun­gen sind noch bis ein­schließ­lich Mitt­woch, 1. März, mög­lich. Auf dem Pro­gramm ste­hen heu­er unter ande­rem eine Stadt­rund­fahrt in Wien, ein Besuch von Schloss Ester­ha­zy und des Lan­des­mu­se­ums in Eisen­stadt, eine Kutsch­fahrt im Natur­schutz­ge­biet, die Besich­ti­gung des Frei­licht­mu­se­ums Mönch­hof und ein kom­plet­ter Tag mit dem Kul­tur­part­ner und Gastgeber.