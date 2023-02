Am Sams­tag dem 1. April fin­det im Sport­heim in Wei­lers­bach, am Sport­platz 3a, ein Schaf­kopf­ren­nen statt. Ein­lass ist um 18:00 Uhr, Beginn um 19:00 Uhr.

Gespielt wird „Kur­zes Blatt“, die Start­ge­bühr beträgt 9 Euro. Fürs leib­li­che Wohl ist gesorgt.

1. Preis 150 €

2. Preis 100 €

3. Preis 50 €

Alle wei­te­ren Teil­neh­mer erhal­ten Sachpreise

Vor­anmel­dung mög­lich bei

Infor­ma­tio­nen zum Ver­ein unter www​.wei​lers​ba​cher​-musi​kan​ten​.de